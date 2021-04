Siguen designando a personas sin experiencia como magistrados: Abogados

El secretario del Colegio de Abogados de Orizaba Altas Montañas, Juan Oropeza Flores, dijo que el Poder Judicial se ha convertido en una pasarela de políticos a los cuales es fácil designar como magistrados.



“Se sigue sin privilegiar la carrera judicial como tal y es lamentable que siga ocurriendo esta situación, en virtud de que existen varios jueces con carrera judicial excelente y que se les debería dar una oportunidad”, dijo.



Oropeza Flores reiteró que no es posible que políticos lleguen a ser magistrados, cuando el trabajo que hace un togado es de carácter técnico con experiencia judicial.



“Es lamentable lo que ocurre en el Poder Judicial, porque de fast track designan a tres magistrados, no entiendo qué hace ahí un secretario o exsecretario de la Cámara de Diputados y los otros dos que también sin experiencia mínima son designados, esa es una situación que no debe estar ocurriendo. Esta decisión la tiene el Gobierno y no el Poder Judicial como tal”.



Y es que el pasado 31 de marzo fueron nombrados Claudia Ocampo García, Amadeo Fabbri Carrano y Juan José Rivera Castellanos como nuevos magistrados del Poder Judicial del Estado.



Este nombramiento se dio de acuerdo con el propio dictamen emitido por la Junta de Coordinación Política del Congreso, incluso apenas el 30 de marzo la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Isabel Inés Romero, comunicó al Mandatario las vacantes.