Siguen encontrando restos humanos en fosas de Alvarado

La directora del Colectivo Solecito, Lucía Díaz Genao, reportó que ya suman 38 los restos humanos encontrados en las fosas clandestinas de Arbolillo, en Alvarado, durante este año pero además, se han logrado recuperar muchos artículos personales y credenciales.



Indicó que las identificaciones se han cotejado y se trata de personas que tienen reporte por desaparición.



Confió en que esto ayudará a que se facilite la validación de los restos y puedan ser entregados a las familias.



"Hemos encontrado muchos artículos personales, identificaciones, ropa, todo tipo de cosas, creemos que sí se van a poder hacer identificaciones pronto, si se disponen las autoridades porque hay identificaciones, cédulas profesionales. Sí hay que tienen reporte de búsqueda, son indicios muy buenos, la mayoría de los que están con las credenciales tienen reporte".



Díaz Genao precisó que la búsqueda en las fosas se vio afectada por la pandemia del COVID-19, sin embargo, desde que regresaron a los trabajos a finales de febrero no han parado y siguen los hallazgos.



"Esta semana encontramos otros 3, en lo que va del año, de febrero a ahorita, hemos encontrado 38, 41 encontramos desde octubre del año pasado que regresamos porque la pandemia nos detuvo".



Si bien hay otros puntos por buscar, hasta que no concluyan en Arbolillo no podrán movilizarse.