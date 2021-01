Siguen importando café “malo” y no se supervisa, señala Consejo Regional de Coatepec

El presidente del Consejo Regional del Café en Coatepec, Cirio Ruiz González, dijo que es lamentable que el Gobierno siga apoyando a las empresas transnacionales que ofrecen productos nocivos para la salud.



Y es que señaló que, aunque hay un avance en la Ley de Etiquetado de los productos, en Veracruz no se paran las importaciones y la mayor parte de café “malo” no se supervisa.



“Es lamentable que se siga apoyando a las transnacionales en alimentos, en productos nocivos, hay un buen avance en la Ley de etiquetado pero no se paran las importaciones por el Puerto de Veracruz, que la mayor parte de café malo no se supervisa, se presume de mala calidad”, detalló.



Aseveró que la lucha es desigual ante estas empresas, pues no hay ni siquiera una competencia, ya que éstas, dijo, “avasallan” políticamente en el Gabinete, pese a que hay buenos secretarios y subsecretarios interesados en el café saludable y de calidad.



“Es muy desigual la lucha frente a ellos. No hay competencia de nosotros con ellos; ellos están avasallando políticamente en el Gabinete. Hay buenos secretarios y subsecretarios. Hay interés por el café de calidad pues es salud pero están defendiéndose como leones. Ellos tienen muchos recursos”, comentó.



En este sentido, consideró que la llegada de estas empresas es el resultado de las políticas públicas que se han impulsado.



“No se apoya a las empresas nacionales, industriales mexicanos, cafés y cafeterías y el cuidado de la naturaleza. Las compañías vienen a comprar y se les abren las puertas y se les venden baratos los terrenos cerca de las aduanas. Ellos aprovechan, se les ha dado pan y no han llorado”, expuso.



Finalmente, Ruiz González expuso que, aunque es difícil la situación para el sector cafetalero, no se desaniman y continuarán trabajando.