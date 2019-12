Siguen largas filas, la espera por horas y las quejas, en oficinas de Hacienda

Contribuyentes en la ciudad de Veracruz se quejan por la lentitud del servicio en las oficinas de Hacienda del Estado, pues al acudir para aprovechar el programa de condonación “Borrón y placas nuevas”, tienen que esperar hasta 3 horas tan sólo para la revisión de documentos.



Además, acusan que ha habido desinformación porque algunos difunden que ya no hay placas, pero no les aclaran si podrán realizar el trámite y la justificación es que desde hace 15 días el sistema está saturado.



La fila abarca una cuadra de la avenida 5 de Mayo del Centro Histórico, lo cual ha generado molestia entre los usuarios, algunos con hasta tres días intentando renovar sus placas.



Otros se quejan porque sólo para pedir información tienen que esperar una hora.



“Ya tengo como 45 minutos y sólo vengo por información, les hace falta organización”, dijo Jaime Soto.



“Ya los documentos los tengo en regla, sólo necesito la cita para el canje de la placa y tengo que estar en la fila, ya van tres veces que vengo con hoy, ayer estuvo la cola hasta la esquina y ya no quise esperar”, dijo Manuel López.



La mayoría, molestos porque están parados por hora, cuestionan el sistema del Gobierno del Estado para realizar los trámites. Cabe señalar que apenas hace días, las autoridades anunciaron que este programa se ampliará hasta el próximo 31 de enero, debido a la gran demanda.



Consideran que deben implementarse otras opciones para ayudar con la renovación de las placas.



“El Gobierno debe tomar otras medidas para captar dinero, es innecesario. Con tantas aplicaciones electrónicas que hay para hacer los pagos directa, pero es un burocratismo marca diablo, es una forma muy incompetente, está muy mal”, señaló Iván Muñoz.



De acuerdo con los contribuyentes, la atención que se les brinda en las oficinas de Hacienda tampoco ha sido buena, además de que no hay personal que les oriente sobre el trámite.