Siguen las críticas por “caótica” reapertura de juzgados de Veracruz

Después de cinco meses de permanecer cerrados, la reapertura de los Juzgados de Veracruz, desde el jueves de la semana pasada, ha resultado “completamente caótica”, aseveró presidente del Foro Liberal de Abogados del Estado de Veracruz, Roberto Rodríguez Cruz y pese a ello, Sofía Martínez Huerta, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, “sigue con oídos sordos”.



Agregó que la reapertura de los Juzgados de Veracruz resultó peor que cuando estaban cerrados, por lo que consideró que se trata de una apertura simulada, “los abogados esperábamos un buen reinicio de labores”.



Dijo que para ingresar a los Juzgados es necesario hacer fila “como si se fuera a comprar tortillas”, por lo que no se privilegiaron las citas por internet como en los Juzgados Federales.



Mientras tanto, de nada sirve que desde ayer lunes entrara nuevamente en funciones la Oficialía de Partes Común de Segunda Instancia, ubicada en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia, en un horario de 4 de la tarde a las 12 de noche de lunes a viernes.



La Oficialía de Partes únicamente recibirá todo tipo de promociones en calidad de “término judicial”, que no se hubieran presentado en el horario habitual en la Sala correspondiente.



En ese sentido, expuso que los Juzgados laboran de lunes a viernes en un horario de 8:30 de la mañana a las 2:30 de la tarde y se habilitó un horario vespertino de 4 de la tarde a 7 de la noche y desde ayer hay un horario nocturno, sin embargo, no está funcionando en virtud de que a los empleados se les obliga a trabajar horario corrido y no se considera como horas extras.



Además, lamentó que una vez del ingreso a un Juzgado, se tienen sólo 20 minutos para revisar expedientes y al cumplirse ese tiempo “te sacan y si no te dio tiempo tienes que regresar al siguiente día y volver a hacer fila, eso es una burla”.



Con relación a los expedientes de inicio que fueron tramitado con meses anteriores, aún están los acuerdos para turnarlos a los Juzgados que corresponden.



Señaló que perdieron la esperanza de sostener una audiencia con Sofía Martínez Huerta, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, para exponerle sus inconformidades, pues si no recibe a los Magistrados “menos al ciudadano de a pie”.