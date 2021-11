Siguen las largas filas para vacunarse contra influenza, en Boca del Río

La demanda de la vacuna contra la influenza continúa en Boca del Río; largas filas se observan en el módulo habilitado en un centro comercial, incluso hay personas que han acudido repetidamente porque no alcanzan a pasar.Desde el pasado 4 de noviembre arrancó la vacunación y algunos han acudido hasta 3 veces para lograr aplicarse el biológico.“Año con año lo hago, hace como 15 años empecé a vacunarme y ahorita es el tercer día que vengo porque había cola kilométrica, la otra vuelta que di ya se habían acabado las dosis y ya lo logré, estoy contenta que ya me la pusieron, hay que esperar 20 días para que haga efecto”, indicó Ana María.Este modulo ha sido el más demandado por la población para vacunarse pero además de las largas filas, generó inconformidad que abrió tarde la jornada de aplicación.Los usuarios indicaron que la vacunación empezó con una hora de retraso y muchos que estaban formados tuvieron que retirarse porque no inició a las 9 de la mañana.“Hubo mucha gente que se fue porque tiene que ir a trabajar y no llegaban las enfermeras con las vacunas, que tomen en cuenta eso. Ojalá SESVER sea cumplido en el horario de inicio”, agregó Rosa Morales.Además de este punto de vacunación, también se aplica en el Club de Leones de Veracruz.