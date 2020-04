Siguen licitándose obras durante contingencia, celebran Constructores

La contingencia por coronavirus no detuvo las licitaciones de proyectos de obra pública de la Federación, del Gobierno del Estado y los Ayuntamientos.



El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC) en Coatzacoalcos, Pablo Jacobo Farfán Sánchez, resaltó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lanzó un paquete de 18 obras referentes a la conservación y mantenimiento de la red carretera en la zona norte de la entidad.



"(Son obras de) conservación de la carretera, reencarpetado, bacheo profundo, proyectos de entre los tres y ocho millones de pesos", dijo.



A nivel local, destacó que tanto el Gobierno de Veracruz como el Ayuntamiento de Coatzacoalcos, la Administración Portuaria Integral, el Centro SCT Veracruz y la Comisión Nacional del Agua continúan con la emisión de licitaciones para el sector.



"Al no bajar la cortina ellos, al momento no hemos sufrido consecuencias en esta pandemia y con las medidas de seguridad necesarias, no se detengan los trabajos y tampoco se detenga la poca derrama económica", dijo.



Farfán Sánchez aclaró que por lo anterior, los constructores no han experimentado "un golpe", porque tanto el Ayuntamiento como el resto de los entes públicos no detuvieron pagos ni obras.



"Como constructores todavía no sucede porque no se ha detenido nada, seguimos trabajando con más medidas de seguridad pero seguimos trabajando", dijo.