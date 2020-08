Siguen los planes para reubicar a familias que habitan zonas de riesgo de Xalapa

El director de Gobernación del Ayuntamiento de Xalapa, Juan Vergel Pacheco, informó que podrían reubicar a familias en situación vulnerable ante las lluvias que en algunas ocasiones han provocado pérdidas materiales y diversas afectaciones al patrimonio de los ciudadanos.



"Los estragos que han causado los aguaceros en los últimos días ponen de manifiesto la necesidad, la urgencia para dar una alternativa a familias que se encuentran en zonas de alto riesgo. Estas zonas de alto riesgo obedecen a asentamientos en zonas que se encuentran en laderas de cerros".



Vergel Pacheco explicó que el programa de reubicación se está tratando con Patrimonio del Estado, así como detectar las áreas adecuadas para estos nuevos asentamientos.



"Se ha establecido una mesa de trabajo con Patrimonio del Estado, para localizar áreas adecuadas, un uso del suelo óptimo y se puedan asentar familias en una eventual ubicación. Se les quiere proponer no sólo un suelo apto, si no un suelo legal, un suelo que permita la inversión de recursos para que sea una genuina oferta de lotes con servicios y que no sea como anteriormente se hacían los asentamientos".



El funcionario municipal también señaló que uno de los puntos principales de este proyecto es asegurar espacios regulares y áreas con condiciones adecuadas para vivir.



"Si hay un número importante de colonias que están en esta situación, sin embargo, no es todo el asentamiento el que está en riesgo, sólo algunas podrían estar en estas condiciones".



Aunque dijo, la reubicación no sería para todas las colonias que están estipuladas en el Atlas de Riesgo, buscarían que fueran las familias más afectadas.



"Se están localizando los predios, dependemos del tamaño de los predios para poder generar una oferta. Tiene que ser un predio legal y apto para servicios. Estamos ya revisando algunos predios", concluyó.