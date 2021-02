Siguen muertes de médicos en Xalapa; no llega segunda dosis de vacuna

Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está consternado por las muertes y contagios de compañeros por COVID-19 en Xalapa, así como por la falta de aplicación de la segunda dosis de la vacuna Pfizer.



Los empleados recibieron su primera dosis el 14 de enero, sin embargo, el refuerzo de la segunda vacuna les tocaba el 5 de febrero y actualmente no hay fecha para que lo reciban.



Apenas la semana pasada se registró el deceso del enfermero quirúrgico de 37 años, Eder Arcos Pérez, quien laboraba en el Hospital Civil de Xalapa “Dr. Luis F. Nachón” y en el Hospital General de Zona 11 IMSS Xalapa.



“Hoy partiste Eder, Dios te tenga en su gloria. Te contagiaste haciendo una gran labor (…) servir a tu prójimo”, escribieron sus compañeros en redes sociales.



Apenas el 1° de febrero falleció también por COVID-19 el técnico laboratorista clínico (TLC), Gerardo Chimal Terán, quien laboraba en la Unidad de Medicina Familiar 66.



“Otro gran amigo y compañero que se va producto del COVID-19, TLC Gerardo Chimal Terán del laboratorio de la UMF 66”, reportaron sus compañeros.



Incluso personal que acababa de jubilarse, como la enfermera el Hospital General de Zona 11 IMSS Xalapa, Adelina Hernández, falleció el día 3 de febrero tras contraer el virus.



“Siempre te voy a recordar (…) fuiste una gran guerrera para este maldito COVID, ya estás en los brazos de Dios, algún día en la otra vida nos volveremos a encontrar”, escribieron conocidos en sus redes sociales.



Exponen saturación de hospitales



La semana pasada, se viralizó una publicación sobre la alta cantidad de contagios entre el personal del Instituto en Xalapa, reportando la situación crítica de Eder Arcos Pérez y otros empleados del Hospital General de Zona 11 en Xalapa.



Además, en el caso de Arcos Pérez se evidenció la falta de espacios para atender a los propios trabajadores que se contagian del virus.



“Lo trataron de trasladar a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Número 14, Veracruz, para la terapia intensiva y no lo pudieron recibir porque no tienen espacio, sigue en C-11 y hoy lo intubaron”, se reportó previo a su fallecimiento.



También, se dejó constancia de un traumatólogo de apellido Valencia que resultó positivo al virus, así como de “Axel”, un camillero y “Delia”, una trabajadora de una empresa privada.



“Julio, enfermero quirúrgico, falleció de COVID; Amelia, enfermera supervisora positivo, está en aislamiento en su casa, ya con oxígeno suplementario con puntas nasales. Estamos todos los días en código naranja”.



En la publicación se alertó de la saturación del Hospital Regional de Xalapa “Dr. Luis F. Nachón”, así como el Centro de Alta Especialidad "Dr. Rafael Lucio", el cual “está rebasado en su capacidad”, así como la misma Clínica 11.



Igualmente, se advirtió que el Hospital Ángeles y todos los hospitales privados de Xalapa no reciben pacientes COVID, enfermedad por la que se registran hasta 7 muertes al día.



“Estamos peor este año que el año pasado, por lo tanto hoy decidieron hacer un rol de guardias para los anestesiólogos del turno matutino que increíblemente éramos los únicos que no teníamos rol, todos los demás compañeros de otros turnos nunca han perdido su rol, vamos a trabajar una semana sí y otra no”, señaló una trabajadora.