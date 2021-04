Siguen pleitos legales con bienes que Yunes “recuperó” de duartismo, exhibe Cuitláhuac

Aunque la pasada administración panista de Miguel Ángel Yunes Linares presumió la “recuperación” de bienes que el duartismo adquirió mediante el desvío de recursos, el actual gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó que hasta la fecha continúan los juicios por terrenos y aeronaves.



En conferencia de prensa, cuestionado sobre su petición al Congreso del Estado para entregar a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) un rancho incautado al exgobernador Javier Duarte de Ochoa, el Mandatario explicó que por dos años buscaron la forma de mantenerlo pero “no hubo forma”.



Se trata, cabe señalar, del rancho “Las Mesas”, ubicado en Valle de Bravo, Estado de México.



El Mandatario explicó que la administración yunista sólo dejó complicaciones legales, pues en este caso hay “un tercero” del cual se deben cuidar sus derechos.



“Hemos ido actuando dentro de lo legal y por eso a la SEDENA (se entregará el rancho), esa es la razón: porque lo hicieron mal. Le buscamos durante dos años la forma de finalmente tenerlo, no le encontramos, no hubo forma”, dijo.



En esta misma situación, detalló se encuentra uno de dos jets “recuperados”.



“Todavía no podemos sacar uno de los jets, estos que recuperaron; ahí está detenido porque está en ese juicio, hay dos, uno de ellos no lo podemos usar, ¿cuál recuperación? Y así todos, incluyendo éste de la SEDENA, ¿por qué va a la SEDENA? Precisamente por lo legal”, dijo.



El Gobernador también se refirió a la casa de Javier Duarte en Tlacotalpan, reiterando que en realidad fue expropiada por Yunes Linares, acto que su administración no cometerá, pues el panista engañó a la población.



