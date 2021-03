Siguen prohibidas actividades masivas por Semana Santa, en Xalapa

El director de Protección Civil del Ayuntamiento de Xalapa, José de Jesús Vargas, reiteró que continúan prohibidas las actividades masivas alusivas a la Celebración de Semana Santa.



“Lo que son las cuestiones religiosas, tuvimos una reunión con el área de Política Regional, con el área de Asuntos Religiosos, se habló con la Arquidiócesis de Xalapa y llegamos a un acuerdo que está estrictamente prohibido llevar a cabo este tipo de actividades”.



Añadió que el Programa de la Iglesia Católica en Xalapa sólo contempla dos procesiones en vehículos, resguardadas por Tránsito del Estado y Protección Civil.



Descartó por lo anterior que se tenga que “sancionar” administrativamente a dicha organización religiosa y en este caso, sólo les conminará a no llevar a efecto sus actividades.



“El hecho que podamos iniciar un procedimiento administrativo contra ellos, como se hace con los comercios, es innecesario porque lo que se hace es conminarles a que no lleven a cabo estas actividades”.



Recordó que con las celebraciones de nuestra Señora de Guadalupe en El Dique, la feligresía participó al no convocar a eventos masivos por el 12 de diciembre, por lo tanto, recalcó la innecesaria aplicación de multas.