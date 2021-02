Siguen quejas de derechohabientes del ISSSTE por falta de doctores y medicinas

Siguen las protestas por el pésimo servicio médicos que está brindando la Clínica de Medicina Familiar del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ya que por la falta de médicos y medicamentos, los derechohabientes, principalmente los pensionados y jubilados, no reciben la atención solicitada.



A decir de los quejosos, que pidieron reservar su identidad, desde el inicio de la pandemia se estableció que las citas medicas se hicieran vía telefónica o por Internet, programando las mismas hasta un mes o más la consulta médica y al acudir a la misma, se encontraban con que no había médicos que los atendieran, reprogramándoles para otra fecha.



Está situación, a pesar de las dificultades que les ocasionaba a los derechohabientes estos sobrellevaron la situación. Sin embargo, en el presente año, está situación empeoró, porque en dicha unidad, ubicada en la avenida Orizaba, y en la clínica hospital, localizada en la calle Fraternidad (San Bruno) no cuentan con el personal médico para brindarles los servicio de primer nivel.



Esto ha ocasionado la molestia de los derechohabientes, porque tienen que acudir personalmente a dichas unidades médicas a solicitar consulta, para lo cual tienen que llegar desde las 4:00 de la mañana para obtener una ficha, ya que solo se otorgan 50 de ellas a partir de las 7:00 en qué inician las labores.



En todo este tiempo, los derechohabientes tienen que esperar formados en una larga fila para lograr la ficha anhelada, y de obtenerse, hacer otra dentro de las instalaciones para ver en qué consultorio tiene médico para la atención correspondiente.



Aunado a este viacrucis, quienes tuvieron la suerte de recibir la atención médica, después tienen que enfrentar a la falta de medicamentos, ya que a pesar que las autoridades del Instituto señalan que no hay carencias y que el problema está subsanado, éste persiste, sin que se haya resuelto como se hace creer.



Un derechohabiente, que pidió se reservará su identidad, se quejó porque desde la semana pasada vino a recoger su medicamento y el responsable de la farmacia le dijo que no había. Acudió nuevamente este martes desde las 4:00 de la mañana, donde hizo fila por casi 5 horas para que le volvieran a informar que aún no había medicina por lo que le cancelaran su receta en el área de la farmacia.



Señalaron además la prepotencia con la que se conduce el personal que en un primer momento los atiende, sin tomar en consideración que a todos ellos se les cubre sus salarios con las aportaciones que les descuentan a los trabajadores derechohabientes.