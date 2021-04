Siguen quejas por centro de transferencia de basura en Coatepec

A pesar de que vecinos de la colonia Jardines de Coatepec y sus alrededores denunciaron ante la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA) el foco de infección que provoca el tiradero a cielo abierto en el terreno del recinto ferial pidiendo su intervención, no se ha visto ningún efecto o acción por parte de la dependencia.



Los pobladores de este lugar señalaron que, aunque hubo respuesta de enterada, la PMA hasta el momento no ha ejercido ninguna acción para impedir que el Gobierno Municipal de Coatepec tire los desechos en una zona urbana.



“Hubo respuesta por parte de la PMA pero no se ha visto ningún efecto, ningún resultado de nada. Siguen con la transferencia de basura, ellos se protegen diciendo que esto no es un tiradero, que es una transferencia nada más pero huele impresionante en estos días de calor, además de la mosca y el mosco”.



Los vecinos se mostraron preocupados, debido a que en esta temporada de calor pueden proliferar los moscos y moscas, además de que los olores fétidos se acentúan afectando a varias colonias.



Además de que aseguraron que el problema de la basura será heredado a la siguiente administración, pues a la actual lo que “le urge es entregar e irse”.



“Ya se vino la temporada y se van a proliferar más el dengue, moscas, los roedores. El dato que queremos anexar a la denuncia es el daño a las calles, las fracturas a la pavimentación central de las salidas por camiones de alto tonelaje”, expresaron.