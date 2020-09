Siguen reclamos contra Director de Bachillerato de UPAV, en Mendoza

Padres de familia, alumnos y representantes de organizaciones sociales denunciaron este día públicamente al director del Bachillerato de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), en Ciudad Mendoza, de presuntamente incurrir en diversos ilícitos que van desde pedirle dinero a los alumnos, hasta retener documentos de quienes no acceden a sus peticiones.



Tras las quejas expuestas el pasado martes, el grupo de representantes de alumnos del bachillerato UPAV convocaron a una rueda de prensa para exponer los señalamientos y exigir la sanción del servidor pero también su destitución.



Cerca de 20 personas afirmaron que Oscar Damián León Altamirano no sólo les ha pedido dinero a depositar en su cuenta personal, argumentando el supuesto mantenimiento a las instalaciones durante cada trimestre, sino que también tiene en su contra acusaciones de no entregar documentación de alumnos.



Para que quienes ya no quieren estudiar en la UPAV o bien concluyen sus estudios, les resulta un problema obtener sus documentos, pues aparentemente el Director del plantel les exige hasta 3 mil pesos a cambio, de lo contrario se los va atrasando.



Voceros de la organización Comcausa AC hicieron un llamado al Gobernador para decirle que el Director del bachillerato de la UPAV ha faltado a su ética y por ello, se suman a la causa de los estudiantes que es justa, pues la educación debe ser gratuita y laica.



"Queremos que entregue cuentas, los alumnos no pueden ser violentados en sus derechos, se procederá legalmente y hacemos llamado a las demás escuelas para que si están pasando por este tipo de atropellos los denuncien".



Sabemos que hay escuelas donde les están pidiendo a padres de familia cuotas de 800 y mil pesos por inscripción, a pesar de la situación de la pandemia donde no hay trabajo ni dinero, y si un anuncio de la SEP y SEV de no cobrar cuotas mientras los alumnos sigan en clases virtuales”, señalaron.



Indicaron también que darán seguimiento a las denuncias, hasta conocer la sanción que se impondrá al Director del Bachillerato de la UPAV y que los alumnos que tengan retenidos sus documentos les sean entregados a la mayor brevedad.