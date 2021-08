Siguen reclamos por vacunas para estudiantes de Veracruz

Lorena Ixtepa Martínez, líder de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios "Rafael Ramírez" (FNERRR) en Veracruz, aseguró que los padres de familia y maestros están “muy preocupados” ante el regreso a clases presenciales este lunes 30 de agosto.



Al realizar junto con otros integrantes de la organización una “cadena humana” en los bajos del Palacio de Gobierno, afirmó que los estudiantes no se presentarán en las escuelas.



“Esta es la decisión que hemos tomado porque no estamos dispuestos a arriesgar nuestra vida porque solamente el Gobierno quiere que se reactiven varias cosas exponiendo la vida de los más pequeños”, cuestionó.



Ixtepa Martínez recordó que ante la oposición de los tutores y los docentes de que el regreso a las aulas de manera presencial fuera obligatorio, ahora los estudiantes decidirán voluntariamente hacerlo o no.



“Repito, los estudiantes no nos presentaremos a las aulas si no estamos vacunados, la preocupación es bastante real y creo que el Gobierno sí debe preocuparse y que brinde las herramientas para que los estudiantes tengan una educación de calidad y más ahorita bajo las condiciones ante la llegada de la materia”, reiteró.



A su decir, en Veracruz las instituciones educativas no tienen las condiciones para un regreso seguro a clases.



“Aquí en la ciudad de Xalapa todavía vemos primarias, secundarias, escuelas de nivel medio superior, que no tienen las condiciones para un regreso a clases de manera segura, no cuentan con agua potable, solamente dos de cada diez escuelas tienen el espacio de infraestructura suficiente para que los estudiantes no se contagien dentro de un aula”, reafirmó.



Pidió a los padres de familia y profesores sumarse a la denuncia que hace la FNERRR. “Es necesario que alguien diga algo, que levante la voz y que las declaraciones que hace el Presidente no son Ley para ninguno de los ciudadanos y que tenemos derecho a alzar la voz”.