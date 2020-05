Siguen renuncias en Hospital de Boca del Río por falta de protección ante COVID-19

Personal médico, como enfermeros y doctores, que trabaja en el Hospital General de Boca del Río, continúa renunciando al no contar con los insumos necesarios para trabajar de forma segura y evitar contagiarse de COVID-19.



De manera anónima, quejosos señalaron que hay falta de atención por parte de los directivos del nosocomio, así como respuesta tardía de las autoridades de la Secretaría de Salud para dotarlos del equipo de protección necesario.



Asimismo, lamentaron que el nosocomio trabaje con el mínimo de personal, lo que también ha provocado tensión y estrés entre los trabajadores.



“Han renunciado ya 3 especialistas, la situación aquí es el mismo problema, a los directivos no les importamos, no les importa el personal ni nada. Renunció un ortopedista, un pediatra, enfermeros y ahorita está por renunciar un anestesiólogo. Renunciaron los internistas de la tarde y de la noche, es un caos (…) el día de hoy había 18 pacientes hospitalizados y en el transcurso de la mañana 2 que requirieron intubación”, expusieron.



Agregaron que por lo menos hay 11 trabajadores de este hospital que ya han dado positivo a COVID-19, entre ellos personal de farmacia e intendencia que no está en contacto con los pacientes.



Mencionaron que tres trabajadores más se encuentran en aislamiento en casa esperando la respuesta de su prueba.



Los quejosos advirtieron que continuarán las renuncias por parte de personal médico, ya que los trabajadores de este nosocomio se sienten desprotegidos por parte de los directivos y de las autoridades de la Secretaría de Salud.