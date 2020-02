Siguen sin definir a dirigente del PAN, en Papantla

Juan Pablo Reyes Prezas, aspirante a la dirigencia local del PAN, en Papantla, señaló que los comicios continúan pendientes debido a que se impugnó por segunda ocasión el proceso interno que se desarrolló en este municipio.



Dio a conocer que hasta el momento no han recibido ningún documento oficial o han sido convocados por la nueva dirigencia estatal de Joaquín Guzmán Avilés.



Cuestionado acerca del supuesto nombramiento que le dieron a ciudadano Camilo Elías, como encargado del PAN en esta ciudad, dijo desconocer dicha acción.



"Ni a mí, ni a la militancia nos han convocado, además el caso se encuentra ante el Tribunal Electoral, pedimos que el proceso se vuelva a realizar de manera democrática y neutral, no queremos ninguna imposición", externó Reyes Prezas.



Aseveró que es el anterior comité el debe seguir funcionando, así lo marcan los estatutos del partido, hasta el momento desconocen algún nombramiento.



Lamentó que Papantla sea el único municipio que no ha sido tomado en cuenta por la dirigencia Estatal, además buscan rebajarlo a la delegación, lo que restaría participación a sus militantes.



Cabe destacar que el proceso interno en esta ciudad de Papantla fue cancelado el día de la elección, debido a hechos de violencia que se presentaron; tres aspirantes se registraron para participar y ser electos mediante el voto de los militantes pero desde entonces no han vuelto a convocar a los panistas.