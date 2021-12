Siguen sin fecha para reabrir zonas arqueológicas de Veracruz

El subsecretario de Atención y Promoción Turística de la Secretaría de Turismo y Cultura (SECTUR), Ivan Francisco Martínez Olvera, reiteró que todavía no hay una fecha exacta para la apertura de las 10 zonas arqueológicas a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que hay en Veracruz.Al respecto, acotó que están en pláticas con dicha dependencia federal para que los sitios abran lo más pronto posible y con ello mejore la economía de los artesanos que tienen sus locales alrededor, particularmente en El Tajín.“Fecha exacta, insisto, no la puedo dar, una fecha exacta depende del INAH, de las gestiones que se están realizando, en cuanto el INAH nos dé una fecha exacta, nosotros la vamos a comunicar, porque es un área muy importante para Veracruz pero que sí es administrada por el INAH”, comentó.Martínez Olvera reiteró que la titular de la SECTUR, Xóchitl Arbesú Lago, está en diálogo con funcionarios de ese Instituto; y descartó que la demora en la apertura de las zonas arqueológicas genere algún conflicto.“Más allá de un conflicto, es trabajo de diálogo, de comunicación. No hay un conflicto porque nosotros no podríamos irnos a pelear con alguien en específico, no se trata de eso, sino más bien de las gestiones necesarias, que todo proceda y se lleve a cabo como debe ser, como el INAH lo vaya dictaminando”, abundó.Cabe recordar que las diez zonas son Quiahuiztlán, en el municipio de Actopan; Cuajilote, en Atzalan; Vega de la Peña, también en Atzalan; Cuyuxquihui, en Papantla; El Tajin, igualmente en Papantla; Tres Zapotes, en Santiago Tuxtla; Castillo de Teayo, en Castillo de Teayo; Cempoala, en Úrsulo Galván; Las Higueras, en Vega de Alatorre; ySan Lorenzo Tenochtitlan, en Texistepec.El funcionario de Turismo indicó que tras casi 20 meses de cierre de El Tajín, se han dado dos apoyos a los prestadores de servicios y a los artesanos se les ha ayudado con la realización de eventos en el Parque Temático Takilhsukut.“La visita y afluencia de personas se sigue dando, obviamente no se puede entrar a la zona arqueológica, pero el resto de visita sigue activo. Sí ha bajado su venta, pero no tenemos una estimación de pérdidas económicas como tal, hemos tratado de hacer diferentes eventos en la zona como la Carrera del Pescado de Moctezuma, el Peregrinar de las Almas, ahorita está una activación navideña en el parque”, resaltó.Descartó también una problemática entre las autoridades municipales de Papantla y el Gobierno del Estado por centralizar las actividades en el pueblo mágico y dejar a un lado a la zona arqueológica, ya que a su juicio se deben realizar en diferentes partes y municipios para generar derrama económica y activación turística conforme el calendario y la agenda lo permiten.