Siguen sin llegar al Estado medicamentos para niños con cáncer

Padres de familia de menores con cáncer fueron citados para este jueves por autoridades del Estado con la finalidad de informarles sobre medicamentos faltantes, como en el caso de Citarabina y Metotrexate.Y es que los tutores desconocen si las claves de seis medicamentos faltantes en hospitales del puerto de Veracruz y Xalapa llegaron, luego que el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI) se comprometió a entregarlos el viernes pasado.Al respecto, Cora de Jesús Rodríguez, madre de un menor con cáncer, señaló que no saben si las claves de estos seis medicamentos faltantes en hospitales del puerto de Veracruz y Xalapa llegaron.“El viernes pasado estuvimos ahí pero estamos con otras situaciones también que necesitamos y no hemos tenido una respuesta. No nos la han otorgado los médicos (…) Quedamos en reunirnos el jueves para la notificación de los medicamentos, para saber cuáles y cuántos fueron los que llegaron. Entonces tendremos una junta con autoridades del Estado”, mencionó.Finalmente, admitió que algunos medicamentos están llegando, sin embargo, aseveró que es importante que se surtan aquellos que presentaron desabasto.