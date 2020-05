Siguen sin usarse recursos de Impuesto al Hospedaje: Hoteleros

Cerca de 34 millones de pesos, captados mediante el Impuesto 2 por ciento al Hospedaje, continúan paralizados debido a “trabas burocráticas”, alertó el presidente de la Unión de Empresarios Hoteleros de la Región de Cultura y Aventura, Marcos Suárez Domínguez.



Por lo anterior, derivado de “hechos administrativos” y asociado a la emergencia sanitaria por COVID-19, la promoción turística en Veracruz experimenta una parálisis.



"Eso es lo que está parando la promoción turística, el poco dinero que está en las cuentas, 34 millones de pesos siguen ahí parados, no se les ha sacado provecho y va a cuentagotas la promoción", dijo el dirigente empresarial.



A lo anterior, Suárez Domínguez agregó la incertidumbre ante una posible desaparición del fideicomiso de administración del impuesto al hospedaje, luego de que un decreto publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 22 de abril dio por terminados los fideicomisos públicos, sin estructura y de carácter paraestatal, de la administración pública de Veracruz.



Explicó que los empresarios hoteleros se reunieron con la secretaria de Turismo y Cultura, Xóchit Arbesú Lago, para abogar por la continuidad del fideicomiso.



Esto, en el sentido de que la posible extinción del fideicomiso dejaba "desprotegidos" a los prestadores de servicio.



"Nos veríamos afectados en dos situaciones, la primera, básicamente, de quedarnos sin promoción por medio del 2 por ciento y seguirlo pagando", dijo.



En todo caso, citó el ejemplo de que los hoteleros tienen información de cuántos recursos ingresan a la cuenta del fideicomiso de hospedaje "pero no sabemos cuánto se recauda".



"Caen en la cuenta, ocho millones de pesos, tres millones de pesos, los depositan pero eso se refleja en la cuenta pero de ahí a que sea la realidad de lo que se recauda no sabemos, es lo que deposita Finanzas al Fideicomiso pero de Finanzas para atrás no tenemos ese dato", dijo.