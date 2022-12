Siguiente gubernatura debe dar espacio a más compañeros: dirigente de Morena

Ante el cuestionamiento sobre si el alcalde Ricardo Ahued sería un candidato posible a la gubernatura de Veracruz, el dirigente Estatal de MORENA Esteban Ramírez Zepeta aseguró que hay muchos compañeros que podrían tomar cualquier puesto.“Hay muchos compañeros, compañeras muy valiosas, valiosos que podrían representar no solamente a la gubernatura sino a todos los puestos de representación popular”.También señaló que pese a que cualquier persona podría ser elegida, se debe dar oportunidad a otros.“Afortunadamente en MORENA ahorita todo mundo quiere ser representante del partido en cualquier candidatura, pero no olvidemos que esto se va a llevar a cabo bajo encuesta. Entonces van a tener el derecho de participar los que quieran participar pero además también debemos darle el espacio a más compañeros, no solamente a uno”, dijo Ramírez Zepeta.Argumentó que deben ser autónomos y respetuosos de los procesos internos y la propia normativa electoral, “no podemos adelantar las cosas”, dijoSobre si en el partido han ocurrido casos de alcaldes o representantes que deban corregir algo según con la ideología del partido, el dirigente afirmó que siempre se está en contacto con los diferentes representantes afiliados.“Nos sentamos a platicar con ellos, no debemos perder de vista que este es un movimiento que está transformando muchas cosas y que debemos de ponernos todos bien parados y con los pantalones bien puestos y no olvidar que tenemos tres principios que nos rigen: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, concluyó Ramírez Zepeta.