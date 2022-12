Simpatizantes de Tesorero detenido bloquean carretera de Sayula de Alemán

Esta tarde fue bloqueada la carretera Transístmica a la altura de Sayula de Alemán con el entronque de la carretera federal a Ciudad Alemán. Son simpatizantes del extesorero municipal del Ayuntamiento sayuleño, Rafael “N”.Aasimismo, los inconformes piden justicia para el tesorero y que se aplique la Ley contra la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas por el autosecuestro a su hijo menor de edad.Como lo informó la Fiscalía General del Estado (FGE), el tesorero fue detenido tras ser señalado de portar arma de fuego sin permiso, además de transportar droga, actualmente se encuentra en el penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, cercano a la Capital.Apenas marcaban las 8 de la mañana y a través de “los palos que hablan”, invitaban al pueblo a manifestarse y cerrar la carretera Transístmica de Sayula de Alemán, a partir de las 9 de la mañana.Sin embargo, no se logró la convocatoria y fue hasta cerca de las 2:30 de la tarde de que por fin lograron reunir un número considerable de personas para cerrar la vía federal, impidiendo el paso de transporte público y de transporte de carga pesada que conduce a la zona del sureste mexicano.Los manifestantes piden que el exfuncionario municipal sea liberado, acusan que los delitos imputados son falsos, sin embargo, el propio gobernador Cuitláhuac García Jiménez, lo había señalado de tener vínculo con la delincuencia organizada.Indicaron que la detención del Rafael “N” obedece a una venganza de la alcaldesa Lorena Sánchez de MORENA y a su vez mencionaron que fue el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, quien ordenó la detención de Rafael González y de su escolta, un capitán en activo de la SEDENA que iba de su acompañante el 6 de diciembre cuando fueron intervenidos entre Acayucan y Sayula.Asimismo, refirieron que el Tesorero fue detenido a las 9 de la mañana en Sayula y no en Coatzacoalcos, como falsamente señala la Fuerza Civil y reiteraron que les sembraron armas y más de 100 dosis de mariguana con la finalidad de encarcelarlo.Aunado a ello, expresaron su rechazo a los dichos del gobernador Cuitláhuac Jiménez García quien, aseguran, ha difamado al Tesorero señalando que forma parte de la delincuencia pues explicaron que todo lo que ha dicho ha sido sin pruebas.Los molestos manifestantes se apostaron a las afueras de la casa de la Alcaldesa, que se ubica sobre la carretera bloqueada, en donde colgaron piñatas de asnos a las que les pusieron su foto con la leyenda “rata” y “delincuente”.En este sentido insistieron que es ella la que debe estar tras las rejas luego de que la FGR encontró que fue la responsable del auto secuestro de su hijo menor de edad, en agosto pasado.Recordaron que la FGR determinó que los empresarios que fueron implicados, Erasmo, Juan Carlos y Miguel Ángel Vázquez, son inocentes y Lorena Sánchez sí es culpable de engañar a las instituciones, pero la Fiscalía de Veracruz no quiere actuar en su contra.Hasta el momento no hay diálogo de los manifestantes con autoridades de la Fiscalía.Trasciende que los manifestantes fueron traídos de municipios como San Juan Evangelista y Playa Vicente, derivado que no hubo convocatoria entre la población de Sayula de Alemán.