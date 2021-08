Sin agua, sin luz, equipo o escrituras; kínder de Veracruz, en crisis por robos

Tal como lo habían anticipado, en el Jardín de Niños “Elena Martínez Cabañas” de la ciudad de Veracruz no pudieron iniciar clases de manera presencial; siguen sin agua, luz ni equipo debido a los robos.



Para este ciclo, sólo se inscribieron 22 estudiantes, cuando registraban hasta 80. Aunque los menores pudieron estar presencialmente, no hay condiciones en la escuela.



“Hasta ahorita sólo tenemos 22 niños. El año pasado tuvimos 50 y el antepasado 65, la matrícula definitivamente ha venido en decadencia y en estos momentos estamos conscientes que es porque no vamos a poder tener el servicio presencial, muchos padres se han comunicado para ver eso y nos dicen que si no hay regreso presencial no van a inscribir aquí", dijo la directora Sara Yessenia Cano Ponce.



En este plantel ubicado en la calle Francisco Canal y Allende, en pleno Centro, los ladrones ingresaron hasta llevarse prácticamente todo lo que podían comercializar desde la tubería de cobre, hasta las puertas, lavabos, climas y demás equipo multimedia.



La espera para acceder a la ayuda del Instituto Espacios Educativos “va para largo” porque no tienen escrituras y para ellos no hay presupuesto.



Por ahora, los mismos docentes deben acarrear agua para limpiar el plantel.



"No tenemos fecha porque las condiciones de la escuela no lo permiten y realmente necesita una inversión muy grande que los padres de familia matriculados no tienen y que la institución tampoco tiene, muchas cuestiones de limpieza aunque nos dieron el kit, la mayoría de las ocasiones hemos tenido que comprar nosotros mismos con los recursos lo que es escoba, trapeadores, cloro", dijo Cano Ponce.



Según les informaron, este martes será votado en sesión de Cabildo de Veracruz la donación del terreno a la Secretaría de Educación de Veracruz.