Sin alarmante repunte de COVID, Veracruz regresó al amarillo

Aunque el semáforo verde o de riesgo bajo de COVID-19 en el estado de Veracruz sólo duró quince días y se retornó al semáforo amarillo de riesgo medio, los municipios con más contagios durante la pandemia no han tenido un repunte significativo de transmisiones.La información de la Secretaría de Salud federal con corte al 16 de diciembre, desfasada una semana con relación a la que presenta cada noche la Secretaría de Salud de Veracruz, muestra que en la primera semana de diciembre, previo al anuncio del color amarillo, hubo varios picos de contagios en las principales ciudades del estado.Por esta razón, algunos municipios con mayor incidencia de contagios comenzarán 2021 con semáforo amarillo y naranja.Este municipio sureño abrió este mes con cuatro casos, disminuyó los nuevos contagios a dos y uno diario durante los primeros días del mes, experimentando picos de infecciones el 8 y 11 de diciembre con ocho y seis nuevos casos el 14 de diciembre. Actualmente el semáforo estatal lo ubica en el color amarillo.En la “Ciudad de Los 30 Caballeros” diciembre comenzó con la confirmación de seis contagios de COVID-19, para incrementar a 9 y 11 contagios diarios en la primera semana, sobresaliendo el aumento a 15 casos el 8 y 13 de diciembre. Desde este lunes y por quince días permanecerá en color naranja.La “Ciudad de las Aguas Alegres” dio la bienvenida a la Navidad con 12 casos nuevos, manteniéndose en la primera quincena de diciembre entre los cuatro y nueve contagios. Al igual que su vecina Córdoba, también estará en color naranja hasta el 3 de enero.Esta ciudad y municipio petrolero al norte es el que más contagios confirmados diarios ha tenido entre los de mayor población de la entidad, lo que provocará que las siguientes dos semanas esté en color naranja. Al observar las estadísticas, comenzó diciembre con siete casos, pero rápidamente ascendió a los 16 el 3 de diciembre y superó la barrera de los 20 contagios en la segunda semana de ese mes, con 21 el 11 y 14 de diciembre.El puerto jarocho, el más azotado por la pandemia de COVID-19, muestra un notable descenso en los contagios nuevos confirmados; sin embargo, se mantiene en color naranja dado el riesgo de dispersión del virus en su territorio, al ser de mayor población en el Estado. El 1 de diciembre tuvo 15 casos y durante los 15 días siguientes, con excepción del 11 de diciembre que hubo 25 nuevas infecciones, los casos estuvieron por debajo de los 20 para caer a los seis casos el 16 de diciembre.Pese a su importancia política y flujo constante de personas no sólo de la región, sino de todo el territorio estatal, la capital veracruzana parece haber tenido controlada la pandemia en la primera quincena de diciembre, ya que los casos no superaron los seis, aunque resalta el 18 de diciembre cuyo máximo se fue hasta las 18 nuevas infecciones. Hasta el 3 de enero, la semaforización estatal la ubicará en el color naranja.Cabe recordar que la semaforización se realiza a nivel federal para cada Estado con las cifras actualizadas y que forman parte de la estadística oficial; Veracruz hace lo propio aunque toma como base la información dada a conocer por la Secretaría de Salud local y que valora el Comité Estatal en Salud, quien finalmente pinta el mapa en verde, amarillo, naranja y rojo para cada caso.El retroceso en el semáforo demostró que el llamado de quedarse en casa que hizo el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el decreto que emitió el pasado 7 de diciembre por el que se estableció la “Campaña Mantengámonos en verde, cuida tu salud" con vigencia al domingo 3 de enero de 2021, tuvo poco eco en la población y el resultado fue el retorno al color de riesgo medio.Este desenlace ya había sido vaticinado por el especialista en Epidemiología Aplicada y académico de la Universidad Veracruzana (UV), Mauricio Fidel Mendoza González, quien en una entrevista previa señaló que el anuncio del cambio de color a verde y el mensaje intrínseco de que ya todo volvería a la “normalidad” con ello, sería contraproducente en la lucha contra el SARS-CoV2.Expuso que pudiera estarse dando una falsa idea de que la dispersión del nuevo coronavirus se había detenido, cuando lo cierto es que este sigue circulando.“En términos generales el virus sigue circulando, hay un número muy importante de personas con probabilidad de enfermar y lo que le falta es que se ponga en contacto con el virus”.