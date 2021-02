Sin alianza no hay posibilidades de triunfo en Xalapa: panistas xalapeños

Militantes panistas xalapeños demandaron a sus dirigentes nacional y estatal, Marko Cortés Mendoza y Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, respectivamente a consolidar la alianza, porque “el ir solos y sin el mejor candidato nos llevaría a un muy mal resultado”.



En conferencia de prensa, plantearon también la realización de una encuesta para elegir al mejor abanderado que sea quien encabece dicha alianza, en donde participen todas las fuerzas políticas para conformar un frente opositor común en la capital veracruzana para ganar las elecciones municipales.



“Sabemos que para ganar una contienda de la magnitud y la importancia que tienen las de este año, sabremos también con claridad que se necesita de un candidato externo responsable y con la suficiente fuerza para sacar a MORENA del gobierno y recuperar Xalapa”, indicaron Ignacio Guadarrama Ramírez, Yolanda Olivares Pérez y Jaime Enrique Velasco Núñez, a nombre de 650 de los 1,300 militantes panistas debidamente acreditados, al dar a conocer el posicionamiento del panismo xalapeño.



La responsabilidad del PAN en estos tiempos, dijo Yolanda Olivares, es la de buscar realmente el bien común y una mejor ciudad con la inclusión de todos. “Sabemos que Xalapa requiere de un candidato fuerte, competitivo y que garantice la victoria frente al actual régimen; un candidato que no sea cuestionable por sus acciones y escándalos y que la sociedad en general considere una opción real.



“Así es que también solicitamos que sea mediante una encuesta seria como se elija a quien abandere dicha coalición, lo cual nos garantizaría en mayor medida el triunfo”, agregó.



A su vez, Jaime Enrique Velasco Núñez, planteó ser serios y dejar atrás las ambiciones personales de unos cuantos dentro del partido y que se reúnen entorno a mantener una pésima tradición que buscan heredar las posiciones, sólo entre familiares, o que ofrecen candidaturas a cambio de ayudas económicas, aludiendo tener el control del partido.



“Se trata de recuperar, pero principalmente rescatar a Xalapa de personas que no tienen la capacidad de poner en nombre de nuestra ciudad en alto, con los mayores estándares de desarrollo”, abundó.



Hizo alusión que Xalapa ha decaído y ya no florece, por el contrario, parece un espacio desértico de tan abandonada que se tiene. Xalapa merece resultados positivos, merece volver a ser una ciudad prospera y tranquila, para ello requerimos de un candidato realmente fuerte que nos ayude a recuperar nuestra bella ciudad, subrayó.



En su oportunidad, Ignacio Guadarrama Ramírez destacó que los que están haciendo este posicionamiento “estamos convencidos de que en la capital del estado hace falta trabajo serio y ganas de querer sacar adelante esta ciudad y a sus habitantes.



“Sólo basta con voltear la cabeza a cualquier punto y darse cuenta en el pésimo estado y abandono en el que la tienen las actuales autoridades municipales, no hay obras, no hay servicios, no hay mantenimiento de nada, se ha carecido de todo”.



“Así que, ante estas condiciones, los panistas xalapeños aquí presentes, coincidimos en la idea de que es momento de hacer algo, y por ello hacemos un llamado a la dirigencia nacional de nuestro partido, a nuestra dirigencia estatal y a los dirigentes de los partidos con los que se ha conformado la coalición Veracruz Va, para que se incluya a nuestra capital en esta importante alianza”, dijo por último.