Sin apoyo de autoridades, se organizan para hacer frente a delincuencia

Los vecinos del centro de la ciudad de Veracruz insisten en que si han notificado de los robos tanto al Ayuntamiento de Veracruz y se han hecho efectivas las denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE).



Tanto casas, como comercios sin robados constantemente e incluso señalan que ya no hay rondines por parte de los elementos de seguridad.



"Se les pidió que arreglaran las cámaras que están de parapeto. El señor Eliseo, no sé qué de Gobernación, nos dijo que le habláramos en cualquier momento. Nunca nos contestó la llamada. Los robos siguen en esta calles; hay un chorro de delincuencia", dijo María del Carmen Herrera.



Los vecinos han tenido que organizarse para estar prevenidos, instalar sus propias cámaras de vigilancia.



"A una estética la abrieron 3 veces. Los que estaban de vigilantes dejaron de venir porque los cuestioné y les dije hay cámaras en donde no aparecen ni una sola vez y dejaron de venir", señaló.



Además de ingresar a sus inmuebles también se han llevado el cableado de energía y de aires acondicionados, por lo cual exigen mayor seguridad.



"Se han robado todo el sistema eléctrico, aire acondicionado. Estamos súper afectados. Nosotros dejamos la luz prendida, nos estamos monitoreando porque hay mucha gente que vive en el centro. Tenemos que estar pendiente los habitantes y los que tenemos un negocio".



Entre todos se monitorean, dejan las luces encendidas de negocios y casas, la situación para ellos es de desesperación.



"Estamos unidos por medio de WhatsApp, monitoreando, avisando si está una persona mal parada en esta esquina o alguien está cruzando acá. Tenemos cámaras de seguridad que las tuvimos que poner por la delincuencia que hay que habían abierto 3 veces los negocios", concluyó Hugo Olivares Juárez.