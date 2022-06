Sin apoyo federal, Alcaldía de Xalapa rehabilitará mercado “La Rotonda”

El Ayuntamiento de Xalapa invertirá cerca de un millón 200 mil pesos en trabajos rehabilitación de la infraestructura hidrosanitaria en el mercado “La Rotonda”, luego que locatarios denunciaran problemas con las tuberías de agua, drenajes y en los baños.Al informar lo anterior, el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, dio a conocer que están cotizando en cuánto saldría llevar a cabo estos trabajos, ya que por ahora no se contemplan recursos federales para dicho propósito.“Ya hay una petición de quitar un tanque de 5 mil litros de gas, también hay una petición de remodelación de tuberías, drenaje y baños y ya está en proceso, se está cotizando para que se empiecen los trabajos de remodelación”, dijo en conferencia de prensa.Precisó que su Gobierno hará la erogación de los recursos, ya que el zoco es un área municipal y debido a que el proyecto que tenía la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), ya no se contempla realizar.No obstante, acotó que está en proceso el proyecto para hacer esa remodelación de las tuberías, baños, drenaje, piso y "asuntos estructurales", pues reconoció que se ha "descuidado mucho"."Querían una remodelación total, no se ha podido realizar, es una inversión federal y si se puede salvar, encantado pero hay que ver que el recurso que se está aprobando ahorita es para lo inmediato que sí lo requiere”, abundó.Dijo que en la misma situación está la rehabilitación que se tenía contemplada en el Paseo de Los Lagos, dado que el terreno no está a cargo del Ayuntamiento de Xalapa pero que con la intervención de Patrimonio del Estado se podría destrabar.“Sin embargo, probablemente con un documento que resuelva Patrimonio del Estado la puedan incorporar a la inversión de lo que ya se aprobó y que ya están a punto de construir", afirmó.El munícipe xalapeño comentó que todos los mercados municipales requieren ser rehabilitados, de allí que se está haciendo el levantamiento de lo que se requiere en temas de Protección Civil, inversión y de infraestructura hidrosanitaria."A todos ya se les metió dinero, a la plaza Clavijero, a la fachada, ahorita estamos en todos ellos para que tengamos el recurso y poderlo hacer”, puntualizó.Reiteró que los recursos que contemplaba la SEDATU para el marcado de La Rotonda no se pudieron aplicar, dado que el proyecto que se planteaba no fue totalmente aceptado por los locatarios."Y aquí se le hace caso a los locatarios y a la gente, habría que revisarlo y una vez que el proyecto sea aceptado, habría que ver, ya tendría que ser otro recurso porque ese recurso lo tiene la Federación”, adicionó la máxima autoridad de la ciudad.