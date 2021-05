Sin apoyo oficial, productores buscarán la denominación de origen Café Veracruz

Ante la falta de respuesta por parte de autoridades estatales y federales a algunas demandas del sector cafetalero, empresarios por iniciativa propia realizarán mesas de trabajo para buscar la forma de constituir la denominación de origen Café Veracruz, además de buscar un esquema de financiamiento.



Al respecto, el integrante del Consejo Regional del Café en Coatepec, Cirilo Elotlán Díaz, indicó que luego de una manifestación efectuada en días anteriores en la Plaza Lerdo para buscar diálogo con el Gobierno del Estado y ante la falta de respuesta, el sector le dará seguimiento a varios temas.



Adelantó que establecerá mesas de trabajo en las que abordarán la denominación de origen Café Veracruz pues con esta herramienta se podrían buscar mejores precios para el aromático.



“A raíz de la manifestación de manera directa no nos han respondido, ni a nivel nacional; no vimos avances. Sin embargo, por iniciativa de empresarios se está conformando una mesa de trabajo para darle seguimiento a dos temas: buscar la forma de constituir la denominación de origen Café Veracruz, rescatar esto y darle impulso porque sólo de esa manera podemos liberarnos un poco en cuestión de los precios”, explicó.



Agregó además que buscan un esquema de financiamiento que ayude al sector a impulsar la producción del café.



“Y en el otro punto está atendiéndonos la Financiera Nacional, tratando de definir y aterrizando un proyecto para un esquema de financiamiento que ellos le llaman crédito seguro. También están involucrados aquí los de la Secretaría del Bienestar a nivel Estado para ir viendo la conformación de padrones, ellos han avanzado mucho pero controlan la información y no han querido hacerlo público a las organizaciones pero hay promesa de que nos puedan dar este financiamiento”, finalizó.