Sin apoyos de AMLO, “no me quiero imaginar cómo nos iría”: Cuitláhuac

La riqueza que produce el país se distribuye de manera directa a la gente que más lo necesita a través de los programas sociales, expresó el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, al señalar que al finalizar el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, los bancos del Bienestar estarán en todos los puntos de la república Mexicana.“Si no tuviéramos estos apoyitos, no me quiero imaginar cómo nos estaría yendo”, dijo.Al asistir a la entrega de tarjetas de la Pensión para el Bienestar de las personas adultas mayores y personas con discapacidad permanente, el titular del Ejecutivo dijo que el Presidente ha procurado que en las zonas alejadas también exista un Banco del Bienestar.“Para que la gente que viva en las comunidades, ahí pueda hacer su cobro; de esa manera vamos garantizando que esto que estamos diciendo que la gente lo recibe de manera directa, sea de manera seguro y no haya forma de que alguien intervenga”, dijo.Donde no hay banco, expuso, se seguirá insistiendo en la organización para que, en la medida de lo posible, todas las comunidades tengan una sucursal cerca.“No hay ninguna otra actividad de Gobierno, ni siquiera de la empresa privada, no hay nada que se le parezca a la entrega de apoyos del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador”, dijo García Jiménez ante cientos de asistentes.La cantidad de dinero que se entrega a través de los programas sociales, no se puede comparar, refirió al mencionar que el dinero del país se está redistribuyendo bien y donde más se necesita.Aun en una situación difícil como en la pandemia, en México las familias tienen sus apoyos y en los países en donde no han implementado este tipo de acciones, con la pandemia “se la vieron muy complicada”.“México pudo mantener su economía y el circulante, gracias a este tipo de acciones y aunque la carestía nos pega a veces, porque a nivel internacional a alguien se le ocurrió después de pandemia hacer una guerra en Ucrania. Lastimoso y lamentable que la política internacional haya caído en ese hueco cuando estamos saliendo de una pandemia, porque obviamente iba a empujar a una carestía”, dijo.A decir de García Jiménez, si no existiera un presidente como Andrés Manuel López Obrador, quien implementó acciones para dar dinero de manera directa, mantiene los precios de los combustibles y los sostiene para que no se disparen, “estaríamos en la lona económicamente; por eso como nos nos va a dar gusto, a mí me dicen que le echo muchas loas al presidente y yo les contesto y siempre les contestaré, es un honor estar con Obrador”, finalizó en su discurso el gobernador de Veracruz.