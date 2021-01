Sin aumento en precios, reinician verificaciones vehiculares

Los engomados de verificación vehicular comenzaron a llegar a los Verificentros de Coatzacoalcos, el costo del proceso se mantendrá en 365.20 pesos sin multas y recargos.



José Ruiz, técnico en uno de los Verificentros, alertó a los automovilistas sobre las estafas de calcomanías en redes sociales, donde llegan a cobrar hasta 500 pesos por goma.



“Le invitamos a todo automovilista por favor, que no se preste a ese tipo de acciones que acudan a los lugares autorizados en todo el estado de Veracruz hay verificentros, el costo insisto son de es 365.20 el gobierno no ha emitido ningún tipo de recargo o multa, también no podemos garantizar que las calcomanías que se compran por otro medio pueda ser falsa”, dijo.



Precisó que es importante realizar este procedimiento para seguir reduciendo las emisiones contaminantes a la atmósfera.



Por último, reiteró que se siguen aplicando medidas contra el coronavirus a fin de mitigar los contagios, desinfectando las áreas con las que tienen contacto conductores y el personal.