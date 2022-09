Sin autorización del Congreso, Ixtaczoquitlán actualizará tarifa del predial

Para el próximo año el Ayuntamiento de Ixtaczoquitlán pretende tener actualizadas las tarifas del impuesto predial, pero no cuenta con la autorización del Congreso del Estado para incrementar los valores catastrales unitarios de suelo y construcciones.A pesar de que la Legislatura aprobó que para el próximo año en Ixtaczoquitlán se cobrará la misma tarifa del impuesto predial vigente en este 2022, por no presentar una propuesta de actualización de las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, el Cabildo que preside Augusto Nahum Álvarez Pellico, exdiputado local morenista, aprobó la “campaña de actualización catastral” que estará vigente hasta finales del mes de diciembre.Cabe recordar que el pasado 28 de julio, el Congreso sólo autorizó a 15 ayuntamientos incrementar las tarifas del impuesto predial para el 2023, toda vez que fueron los únicos que enviaron sus propuestas de actualización de las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, que servirán de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.Los ayuntamientos que para el próximo año incrementarán las tarifas del impuesto predial son Alvarado, Atzalan, Ayahualulco, Coatzacoalcos, Córdoba, Cotaxtla, Hidalgotitlán, Ixhuacán de los Reyes, Naranjos-Amatlán, Orizaba, Paso de Ovejas, Soledad de Doblado, Uxpanapa, Xalapa y Zongolica.El resto de los ayuntamientos (197), entre ellos Ixtaczoquitlán, no envió las propuestas de actualización, por lo que se prorrogó para el 2023 la vigencia de las tarifas del impuesto predial que se apliquen en este año.No obstante, la administración municipal de Ixtaczoquitlán puso en marcha la referida campaña al considerar que es de suma importancia la actualización catastral del municipio para el fortalecimiento de la hacienda municipal, bajo el principio de proporcionalidad en el cobro de los gravámenes en beneficio de la población.La campaña es para el efecto de reordenar la propiedad inmobiliaria que permitirá extender la facilidad para la toma de decisiones y la construcción de políticas en el territorio a favor de la ciudadanía, con información confiable y veraz sobre los predios.Además, para fortalecer las finanzas públicas mediante la creación de oportunidades de recaudo y la implementación de otros mecanismos de captura de valor.Aunado a ello, permitirá el análisis e impacto de la implementación de instrumentos de gestión, planificación y financiación del desarrollo territorial; marcará ruta para una correcta formalización, regularización o legalización de la propiedad pública y privada; y permitirá el diseño e implementación de políticas públicas asociadas a la debida atención y prevención de riesgos y desastres.Dicha campaña está dirigida a toda persona física o moral, mexicana o extranjera, propietaria, copropietaria, poseedor, coposeedor, gerentes, administradores, representantes (sea cual fuere el nombre con el que se les designe) de personas residentes o no en el municipio, legatarios, donatarios, herederos, albaceas, liquidadores, síndicos, quienes ejerzan la patria potestad o tutela de menores o incapacitados y demás personas que para tales efectos señalen las leyes fiscales y que estén relacionadas con bienes inmuebles.La autoridad municipal pide el apoyo y colaboración para que proporcionen la información necesaria al personal que para tal efecto será habilitado, dicha información, será guardada con absoluta reserva, cuyas cedulas serán gratuitas y no hará lugar a multas.