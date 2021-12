Sin autorización, vendedores se reinstalan en parque de Coatepec

Por demora del Ayuntamiento de Coatepec para reinstalar a los vendedores semifijos del parque “Miguel Hidalgo”, esta mañana ingresaron al inmueble para ocupar sus lugares.Desde el pasado 30 de noviembre, el parque fue reabierto e inaugurado luego que se llevara a cabo una rehabilitación integral, sin embargo, los negociantes no fueron regresados a este espacio de esparcimiento.Alrededor de las 11:00 horas arribaron unos 70 comerciantes que se encontraban en la calle Aldama, para volver a instalarse con sus puestos.Policía Municipal acudió al lugar para dialogar con estos vendedores que ya se encontraban inconformes, pues la administración se ha negado a reinstalarlos a pesar de existir una minuta con acuerdos.Al respecto, el secretario general de la CTM, Rafael Hernández Segovia, aseguró que existe una minuta en la cual se llegó al acuerdo con la autoridad municipal, para que una vez concluida la remodelación del parque los vendedores regresarían a trabajar al parque.Sin embargo, acusó que la autoridad local se niega a cumplir lo pactado, por lo que decidieron tomar el parque y ocupar los lugares que desde hace años se les han destinado.“Ellos pactaron que una vez terminada la remodelación nosotros regresaríamos a trabajar y esta actividad ya se concluyó y ellos no quieren dialogar, están en la postura de que ya no tienen alternativas para nosotros y tenemos los elementos bajo derecho”, abundó.Por su parte, la secretaria general de la Federación Regional la CROC, Verónica Carranza, indicó que lo que buscan es que se haga válida la minuta, la cual se firmó desde el pasado mes de julio.Asimismo, el representante de Movimiento Antorchistas en Coatepec, José Luis Méndez, respaldó a los otros líderes, pues agregó que hay “cosas oscuras” por parte del Ayuntamiento, por ello no quieren reinstalarlos.“Ya es tiempo que regresemos, tenemos nuestras cédulas, tenemos antigüedad, nada fuera del orden, queremos seguir trabajando”, comentaron.Se trata de 70 vendedores semifijos integrantes de la CROC, CTM y Antorcha Campesina.