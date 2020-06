Sin avance, denuncia por robo en templo de Primera Iglesia Bautista de Xalapa

No existen avances en la carpeta de investigación, ni mucho menos detenidos, luego de los robos contra el templo y la comunidad de la Primera Iglesia Bautista de Xalapa, detalló el Pastor de "Vida Plena", Armando Díaz Salazar.



Explicó que anteriormente, delincuentes intentaron allanar el edificio al romper los vitrales en la fachada principal.



"Rompieron el vitral pensando que podían entrar pero, gracias a Dios, los sistemas de seguridad y alarma y los vecinos que nos echan la mano y nos ayudan, no prosperó el robo, aunque ya habían bajado algunas cosas y no se pudieron llevar casi nada y pudimos llegar".



En otro caso, a un miembro de la comunidad le dieron un cristalazo a su automóvil, de donde los delincuentes sustrajeron una mochila con una computadora MacBook.



"En el caso del templo, como dos o tres veces nos han robado y siempre han sido montos bastante considerables y hemos puesto denuncias en la Procuraduría y nunca nos han solucionado nada".



A esto se agregan dos robos en casa habitación de Díaz Salazar, de las que no existen avances.