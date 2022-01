Sin avance, obra de colector pluvial en Lomas de Santa Fe, en Xalapa, denuncian

Psicólogo Joaquín Rosas GarcésDirector General de alcalorpolitico.comPresenteEstimado Psicólogo:Antes que nada agradecerle por la oportunidad que nos da de expresar nuestras inconformidades, ya que su prestigiado medio es la voz de un pueblo que muchas veces no es escuchado por nuestras autoridades.Pasando a otras cosas, quiero manifestar mi queja, ya que desde hace casi 5 meses la Comisión de Agua del Estado de Veracruz mejor conocida como CAEV inició la obra “Construcción del Colector Pluvial Cuauhtémoc”, ubicada en la conexión de la avenida Camino Antiguo al Sumidero y Camino Antiguo a Chiltoyac. Cabe mencionar que precisamente allí es por donde todos los días miles de familias que habitamos en la unidad habitacional Lomas de Santa Fe, mejor conocida como Homex, nos trasladamos a nuestros trabajos o diferentes destinos. Es el único acceso decente que tenemos, ya que las calles aledañas están totalmente intransitables. Hace unos días una persona publicó en su portal fotografías de las condiciones de esas calles, donde diariamente transitan cientos de vehículos.Quiero decirle que hace como un mes fui a ver los avances de dicha obra, porque según se decía concluiría en diciembre del año próximo pasado pero dicha obra lucía semiabandonada. El día de ayer acudí a tomar fotos y la obra se ve igual.La queja se debe a que desde que se cerró el paso, los que vivimos en esta zona nos hemos visto afectados de muchas maneras. Para no dañar mi vehículo tengo que realizar todos los días un tour por Campo de Tiro, teniendo que salir 15 minutos antes de la hora en que lo hacía anteriormente. Mi hija tiene que pagar diariamente 80 pesos de taxi para regresar de su trabajo, antes eran 50, máximo 60. Mi esposa cuando acude a Plaza Crystal a realizar alguna compra o pago le llegan a cobrar hasta 60 pesos, antes eran 35 o 40, el argumento es que el camino esta malo y se dañan sus vehículos.Entiendo que para que haya progreso tenemos que padecer, dice ese lema que utiliza el Gobierno, “molestias temporales, beneficios permanentes” pero creo que aquí ya se pasaron. AQUÍ las molestias se volvieron permanentes. Durante el 2021 en tres ocasiones cerraron ese acceso.Quiero comentarle que sin ser un experto en el tema, considero que no existe planeación en las obras que realizan. No duden que después de concluir ésta, cierren el acceso nuevamente porque algo salió mal.En fin, esperemos que esta obra no se prolongue y tengamos que comprar un pastel como sucedió hace algunos ayeres con el puente Bicentenario cuando algunas personas fueron hasta el lugar a partir un pastel por haber cumplido un año.Agradezco su apoyo para la publicación de esta queja y le mando un fraternal saludo.