Sin avances denuncia contra líder sindical y director del Hospital del Valle de Uxpanapa

Personal de enfermería del Hospital del Valle de Uxpanapa, ubicado en la comunidad de La Laguna de ese municipio, denunció ante las autoridades fiscales correspondientes por acciones fraudulentas en las que incurrieron integrantes de la dirigencia delegacional de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud y Asistencia (SNTSA), en contubernio con el director de este nosocomio, doctor Irving José Gómez Díaz.La denuncia, interpuesta por Aída Solís Pérez, Celenia Cruz Alfaro y Audrey Castro Palomec fue radicada en la carpeta de investigación número FGE/FECCEV/1014/2019 de fecha 16 de diciembre del 2019, sin que hasta la fecha se le haya dado seguimiento por parte de los responsables de realizar las investigaciones respectivas para deslindar responsabilidades.A decir de la enfermera Andrey Castro Palomec, la denuncia fue presentada ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, a cargo de la Fiscal María Angélica Chávez Carrillo, ya que al ser contratados por el gobierno federal a 52 enfermeras y enfermeros para trabajar en dicho hospital, pero a su llegada desde el mes de septiembre del 2019 al mismo, fueron sorprendidos por integrantes del citado organismo sindical, junto con el director de nosocomio, al pedirles fuertes cantidades de dinero a cambio de basificarlos en ese centro de trabajo.Expresó que estas personas seleccionaron a un total de 32 trabajadores y pusieron como condición que no fueran de este municipio, ya que la gente del lugar es problemática.De manera especial, señaló a la delegada de la subsección 43 del SNTSA Sección 26, Teresa de Jesús García Ricardez, al radiólogo Julio Florentino de Jesús, la enfermera Agustina González Castro y al doctor Arturo Tolentino Santos, quienes recibirían el dinero de los trabajadores de contrato.“Nos dijeron que en la Universidad del Sotavento, ubicada en el municipio de Coatzacoalcos, se iba a realizar el examen para bases federales, esto fue el 22 de septiembre del año pasado, cuando realmente fue una vil mentira”, añadió.“Un servidor preguntó al sicólogo que nos estaba poniendo el examen, si éste era para la basificación de las plazas federales y me respondió que no; era un examen para entrar a la Secretaría de Salud de Veracruz y que se estaba aplicando el examen psicométrico y psicológico. Estas personas que nos sorprendieron, nos dijeron que ellos habían luchado para que nosotros llegáramos a este hospital”, apuntó.Por tal motivo dijo que se le está pidiendo al secretario de Salud, Roberto Ramos Alor que investigue cómo están trabajando en este hospital, tanto el director doctor Irving José Gómez Díaz, el Radiólogo Julio Florentino de Jesús y la delegada de la subsección 43 Teresa de Jesús García Ricárdez, ya que ellos hacen lo que quieren.Finalmente reiteró su malestar porque la fiscalía mencionada al parecer ya le dio carpetazo a este asunto, que lleva ya más de un año, por lo que pedimos que se haga justicia y que nos devuelvan el dinero que les entregamos a las 32 personas sorprendidas en donde se les entregó individualmente las cantidades de 14 mil pesos, que sumados hacen una fuerte cantidad de dinero que nos pidieron a cambio de una base federal y todo fue un vil engaño.“De manera especial al Radiólogo Julio Florentino de Jesús, quien fue el que más recibió dinero de nosotros, a quién se me está pidiendo la devolución del dinero. Le pido al secretario de salud de Veracruz que vea el personal que tiene trabajando en este hospital que son corruptas; no les importa lo que a uno le pasa y siguen pidiendo dinero a los compañeros”, concluyó.