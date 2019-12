Sin base de datos no se podrán habilitar panteones ministeriales, afirma Colectivo Solecito

Mientras no exista una base de datos con los perfiles de personas desaparecidas en el estado de Veracruz elaborado por la Policía Ministerial, el proceso de habilitación de panteones ministeriales no podrá avanzar, advirtió la integrante del colectivo solecito de Veracruz Rosalía Castro Toss.



La entrevistada quién sufre la desaparición de su hijo desde hace ocho años, puntualizó que aunque ya existen la autorización de donación de terreno para habilitar estos panteones ministeriales en tres municipios del Estado en donde se resguardarían adecuadamente los restos humanos hallados en fosas clandestinas, es fundamental contar con una base de datos para poder cotejar los restos hallados con la identidad de las personas desaparecidas.



Por ello, lamentó que todavía no hay fecha como tal para habilitar ese tipo de panteones ministeriales, por lo que pidió celeridad a las autoridades para levantar una base de datos fidedigna y confiable para poder avanzar en estos trámites.



Puntualizó que aunque este tipo de base de datos se viene realizando desde la administración de Javier Duarte de Ochoa, cuando Luis Ángel Bravo Contreras era procurador en el estado, con el cambio de administraciones estatales las bases de datos de desaparecidos han tenido que volver a empezar desde cero.



Por ello, mencionó que la actual titular de la fiscalía general del Estado ha vuelto a comenzar con la realización de la base de datos, misma que confío quede terminar antes de que acabe esta administración para poder contar con los panteones ministeriales.



Castro Toss destacó la necesidad de contar con estos panteones pues recordó que gran parte de los servicios médicos forenses que tiene el Estado de Veracruz están a su máxima capacidad de restos humanos no identificados.