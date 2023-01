Sin ceder a “presiones”, UNAM seguirá con revisión del caso Yasmín Esquivel: Rector

Al afirmar que el plagio cometido por la hoy ministra Yasmín Esquivel Mossa lastimó “severamente” a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el rector Enrique Graue Wiechers aclaró que no evade su responsabilidad por lo que seguirán atendiendo el caso sin ceder a presiones externas.“Sé muy bien que el prestigio de esta administración y el de nuestra casa de estudios, están en entredicho; pero no por eso actuaremos en forma apresurada e irresponsable en respuesta a presiones externas para hacer juicios sumarios.“En breve estaré convocando al Comité Universitario de Ética que deriva de la Comisión de Honor del Consejo Universitario para que revise los dictámenes y documentación del que se allegó el Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón y las evidencias que continúan surgiendo para su análisis y así dar cabida al debido proceso al que toda persona tiene derecho”, dijo Graue Wiechers en un mensaje público ante el Cuerpo Directivo de la Universidad.De acuerdo al Rector, cuando el debido proceso haya concluido, convocará a la Comisión de Honor del Consejo Universitario para analizar “las diversas opciones y acciones que puedan eventualmente llevarse a cabo”.Ante los reclamos públicos, incluso del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre que la UNAM pueda proceder a quitarle el título a Esquivel Mossa, aclaró que no puede ni debe ir más allá de lo que la normativa permite.Graue Wiechers recordó que el dictamen de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón fue que la tesis presentada en 1987 por la entonces alumna Yasmín Esquivel, es una copia sustancial de la tesis presentada un año antes, en 1986, por Édgar Ulises Báez, situación que representa una falta de integridad académica inadmisible y que ha lastimado a la UNAM junto a sus estudiantes, profesores, tutores de tesis y egresados.“El plagio de una tesis no es cosa menor; es una conducta reprobable, una usurpación de ideas y talentos. Es un acto que pone en entredicho la ética y la moral de quien lo comete, y ofende a quienes se esmeran en cumplir con este requisito académico.”El Rector informó que tras conocer lo dictaminado por el FES Aragón pidió la opinión e la Oficina de la Abogacía General para conocer si la actual normatividad universitaria permitía el retiro o anulación de un título profesional y lo indicado por la dicha oficina fue que tanto la Universidad como sus autoridades carecen de facultades legales para esta acción.“Con esta opinión coincidieron las personas titulares de las Direcciones de la Facultad de Derecho y del Instituto de Investigaciones Jurídicas, así como voces autorizadas de distinguidos eméritos de ambas entidades académicas.“Con el paso de los días, sin embargo, el debate público se ha diversificado y multiplicado. Hemos podido leer y escuchar todo tipo de comentarios y de opiniones, dentro y fuera de la Universidad. Algunas son coincidentes y otras difieren en cuanto a la aplicabilidad de nuestra normatividad”, dijo el Rector.Asimismo, a modo de un paliativo, el doctor Enrique Graue también dio a conocer algunas de las acciones que se han realizado tras el regreso a las actividades en la UNAM, entre ellas la rescisión de contrato a Martha Rodríguez Ortiz, quien fue asesora de tesis de Esquivel y Báez; dentro de las acciones a realizar para evitar que una situación así vuelva a pasar está la disposición de que toda tesis escrita deberá ser analizada por implementos tecnológicos antes de pasar a los sínodos y el jurado.Por último, el Rector previó que con “la fortaleza de la legalidad y la autonomía plena”, la UNAM superará este y cualquier otro reto que se enfrente.