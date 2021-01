Sin coalición, Partido Encuentro Social buscará conservar su registro

El diputado local del Partido Encuentro Social (PES), Gonzalo Guízar Valladares, afirmó que si bien siguen simpatizando con el presidente Andrés Manuel López Obrador, no irán en alianza con el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en el próximo proceso electoral.



Señaló que en el 2018, la alianza fue con el proyecto AMLO.



"Nuestra alianza fue con Andrés Manuel López Obrador en el 2018, no fue con MORENA, vamos a trabajar como PES", dijo.



Agregó que de manera general respaldan los programas sociales que implementa el Gobierno Federal pero siguen pendientes, principalmente en materia económica y de salud.



"Estamos a favor de los programas sociales, fue uno de los motivos que nos llevó a firmar esa alianza en coalición en el 2018. Pero tampoco estamos de acuerdo en que no se le ha apoyado a la pequeña y mediana empresa, hay un gran pasivo".



En entrevista, Guízar Valladares afirmó que enfrentarán la elección sin ninguna coalición.



"Vamos a competir, vamos a ir solos, no vamos ir en alianza por convicciones jurídicas y por convicciones personales también, la convicción institucional es ir solos en los 212 municipios, 20 distritos federales y 30 locales", dijo.



Además, señaló que buscarán conservar el registro del PES.