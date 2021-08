Sin consenso y con supuesta amenaza, secundaria iniciará clases presenciales

Bajo amenaza de no evaluar a los alumnos, la Escuela Secundaria Técnica 96 de Coatzacoalcos notificó a los padres de familia que el regreso a clases será presencial, sin previo consenso.



En el anonimato, los padres reportaron lo anterior y revelaron que a escasos días del retorno a las aulas y sin previo aviso, se les notificó que los estudiantes se deben presentar con el uniforme completo, de lo contrario no podrán ingresar al plantel.



Fue este miércoles cuando se llevó a cabo la junta informativa donde se dijo que conforme a la lista, los jóvenes deberán presentarse de 15 en 15.



Los padres opinaron que la escuela está prácticamente obligándolos a enviar a sus hijos pues presuntamente no muchos pagaron la cuota de mil 800 pesos establecida para este ciclo escolar, de ahí que como forma de presión se excusen con que no hay Internet en el plantel por el momento.



En los chats de los diversos grupos, los padres expresan su inconformidad y preocupación ante la obligatoriedad de tener que exponer a sus hijos en plena Tercera Ola y con el semáforo epidemiológico en rojo.



Los denunciantes informaron que es además injusto tener que comprar de la noche a la mañana uniformes, toda vez que la situación económica es precaria, aunado al poco tiempo que les dieron.