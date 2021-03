Sin contratiempos, inicia vacunación antiCOVID en Poza Rica

El presidente municipal de Poza Rica, Francisco Javier Velázquez Vallejo, anunció que arrancó sin contratiempos la campaña de vacunación antiCOVID para los adultos mayores.



Dijo que los inconvenientes que hubo en el registro vía telefónica quedaron subsanados y ahora, con la finalidad de mantener el orden, pide a las personas que serán vacunadas respetar el horario y la sede que les fue asignada.



Expuso que él, pese a ser la primera autoridad del municipio, se registró para vacunarse y le corresponde el viernes a las 11 de la mañana en la sede de la Plaza Cívica.



Las 4 sedes habilitadas son la Plaza Cívica “18 de marzo”, Gimnasio Municipal, Unidad Deportiva “Cayetano Ledezma” y Centro Comunitario “Los Sauces”, mismas que darán servicio desde este día 22 y hasta el 28 de este mismo mes en un horario de 8 de la mañana a las 6 de la tarde.



En esta jornada de vacunación en este municipio participan 200 jóvenes de programas sociales y Servidores de la Nación para ayudar a los adultos mayores que reciben su primera dosis.



Cabe recalcar que en esta población, ningún adulto mayor de 60 años apartó turno desde la madrugada de este 22 de marzo como en otros municipios.



De acuerdo con el delegado regional de programas de la Secretaría de Bienestar, Emilio Olvera Andrade, hay favorable participación de los ciudadanos que son beneficiarios de la primera dosis de vacuna del COVID-19 y con apoyo de 200 jóvenes que forman parte de Servidores de la Nación y Becarios de Benito Juárez, se tiene el control de la logística.



Dijo que en Coatzintla y Tihuatlán se han aplicado más de 7 mil 200 vacunas y para Poza Rica se contemplan más de 22 mil dosis, que de no ser suficiente aún se cuenta con un margen extra para los ciudadanos que no pudieron acudir a su cita, donde deberán acudir presentando su credencial de elector y el número telefónico de familiares, ya que sólo los beneficiarios ingresan a las sedes del esquema nacional de salud.



Se espera que en un lapso de 30 días se realice la segunda aplicación de la dosis para los habitantes de Poza Rica, Coatzintla y Tihuatlán que reciben la vacuna Pfizer.



Este lunes serán vacunados los adultos mayores cuya primera letra del apellido paterno sea de la “A” a la “D”; el martes 23, de la “E” a la “J”; miércoles 24, de la “K” a la “O”; jueves 25, de la “P” a la “S” y el viernes 26, de la “T” a la “Z”.



El sábado 27 se vacunará a las personas que por incapacidad o enfermedad no pueden levantarse de cama; y el domingo 28, a las personas que no hayan acudido el día que les correspondía.



Por último, autoridades municipales dieron a conocer que con motivo del desarrollo de la Jornada de Vacunación para la aplicación de la inmunización contra la enfermedad del Coronavirus durante el periodo que comprende del 22 al 28 de marzo estará cerrada la circulación vehicular en el perímetro de la Plaza Cívica “18 de marzo”.



Reiteraron que la logística de la campaña corresponde a las Secretarías del Bienestar y a la de Salud de Veracruz y el Ayuntamiento sólo es coadyuvante.