Sin contratos para vacunas, alcaldes y gobernadores sólo hacen demagogia: Cuitláhuac

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez acusó que sus homólogos o alcaldes que pretenden comprar vacunas contra COVID-19 sin siquiera tener un contrato con empresas farmaceuticas quieren engañar a la población o “causar desorden” ante el actual Plan Nacional de Vacunación del Gobierno federal.“El Plan Nacional tiene contratadas millones de vacunas, ¿Por qué crear la alternativa? A menos que estés interesado en una en engañar o dos causar desorden”, dijo en conferencia de prensa desde Córdoba.Cuestionado sobre cómo trabajarán con los municipios que pretenden comprar la vacuna, como Orizaba, que recientemente anunció que pedirá permiso a la Federación para adquirir las dosis, el mandatario pidió a los ediles que no mientan si ni siquiera tienen contratos.“(Otros Estados y municipios) no han empezado, ni siquiera tienen el contrato y nosotros ya estamos vacunando, anunciamos ya hace una semana que hemos concluido la primera fase de vacunación a todo el personal de primera linea COVID.“No se va a prohibir. El que logre un contrato con una farmacéutica con las vacunas, pues adelante, qué bueno, pero que no mienta, que lo exhiba, porque si no, va a ser demagogia pura mentira, quererse ir de protagonistas con el tema de la vacunación”, dijo.García Jiménez incluso afirmó que no existe todavía la producción mundial suficiente como para que terceros compren las vacunas.“Que no mientan. Si no tienen el contrato con la farmacéutica, es pura demagogia, ahorita no existe la producción mundial suficiente de vacunas. Precariamente algunos países las empezaron a recibir porque tuvieron contratos pagados con anticipación y entre esos países el Gobierno que encabeza el Presidente de la República se anticipó con todas las farmacéuticas”, dijo.Al defender el Plan Nacional de Vacunación —con el cual la Federación pretende adquirir 14 millones de vacunas en el primer trimestre de este año—, el Gobernador también criticó que se pueda causar un desorden si entidades y municipios comienzan a adquirir la vacuna, previendo que se otorgue la dosis a los “influyentes”.“Si lo hacemos de manera desordenada entonces se va a vacunar el influyente, el que tiene el dinero para comprarla, el sector político y de ahí se hace todo un desorden.“Si a eso es a lo que apuestan los que están anunciando, también esto va a para mis queridos colegas gobernadores, que están presumiendo que la van a comprar y que tienen el dinero, si esa es su intención de causar un desorden pues ya entendemos, nunca les ha interesado el bienestar de la gente, nunca les ha interesado realmente llevar la salud a las personas, siguen utilizando, creen que están todavía en el régimen anterior, donde se utilizaba la politiquería para golpear y para tratar de mantenerse con privilegios”, dijo.Por todo lo anterior, Cuitláhuac García pidió a las autoridades locales atenerse a lo informado por el presidente Andrés Manuel López Obrador la mañana de este viernes, respecto a que debe deberán presentar el contrato para la adquisición de vacunas.“Cualquier empresa o Gobierno local que quiera adquirir vacunas para aplicarlas en México tiene autorización, sólo que deben de anexar a la solicitud el contrato de adquisición de las vacunas, la cantidad y la farmacéutica”, dijo el Presidente.El Ejecutivo federal detalló que deberá hacerse dicho convenio con una farmacéutica autorizada como Pfizer o AstraZeneca.“Y también en dónde las van a aplicar, esto último para que no haya duplicidades, porque existe un Plan Nacional de Vacunación, nosotros vamos a cumplir con el compromiso de vacunar a todos los mexicanos. Es universal y gratuita, ese es nuestro compromiso, y estamos aplicando ese plan y adquiriendo las vacunas; es más, ya se tienen los contratos, ya tenemos el presupuesto”, dijo López Obrador.Por último, el Gobernador de Veracruz reiteró que la entidad se sujetará al Plan Nacional por ser “lo inmediato”.“Entonces yo sí rogaría a alcaldes que no mientan o en el caso, como lo dijo hoy por la mañana el Presidente de la República, pues que presenten el contrato de compra con especificaciones muy claras de cuántas vacunas van a adquirir y en queéfecha y de esta manera quitamos a un lado a los que van a querer utilizar el tema de vacunación de manera demagógica con el plan real que ya inició”.