Sin control, taxistas de Orizaba; cobran lo que quieren, denuncian

Taxistas de la región se encuentran cobrando las tarifas que quieren este mes de diciembre, sin que ninguna autoridad haga nada.En el caso de Orizaba, la tarifa mínima muchos ya la aumentaron en 35 pesos, por lo que así se trate de menos de un kilómetro es lo que piden a los usuarios.Cuando algún pasajero reclama, simplemente le dicen que como es diciembre se les permite aumentar el precio.La señora Domínguez, ama de casa, refirió que la mañana de este jueves abordó una unidad para que la llevara de la Plaza de Toros a Norte 24, corrida por la que le cobraron 35 pesos y al reclamar, el taxista le dijo que “ya había aumentado el costo y era el mínimo”.Al rebatirle que eso no es cierto porque no se ha autorizado ningún incremento de tarifas, le respondió que “en diciembre nos permiten aumentar el precio”.De nueva cuenta, la señora le respondió que eso era mentira, pues si hiciera la denuncia en Transporte Público le harían devolver así sea 5 pesos o el cobro que se haya hecho de más pero el taxista le dijo que mejor no se enojara.Posteriormente, al abordar otra unidad para otra distancia corta, de antemano le preguntó al chofer cuánto le cobraba y éste le respondió que 30 pesos y le comentó que “seguramente ya la asaltaron con los cobros”.Al comentarle la usuaria lo señalado por el otro chofer, le mencionó que efectivamente hay muchos a los que Transporte Público no les hace nada porque les dan dinero y mencionó que un anterior delegado, de apellido Azcoitia, era una persona muy recta y no permitía abusos pero a los de ahora, como les dan dinero, ya no hacen nada.