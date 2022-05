Sin dictamen de PC, no habrá conciertos en inmuebles de la UV Xalapa

La Dirección de Protección Civil de Xalapa y la Fundación de la Universidad Veracruzana (UV) acordaron que se debe presentar un dictamen de factibilidad para poder autorizar la realización de eventos artísticos y conciertos en las instalaciones de la máxima casa de estudios superiores.Tras la caída del escenario de la cantante Gloria Trevi, el pasado sábado 14 de mayo, el titular del PC Municipal, Luis Sardiña Salgado, comentó que esto permitirá tener certeza de la seguridad de las estructuras que se usen en las presentaciones."Ya tomamos con la Fundación de la UV, que de aquí en adelante ellos van a ver si llevan el dictamen o no lo llevan, así hayan pagado hasta el cielo, si no llevan el dictamen de PC Xalapa, no los van a dejar instalar, ni poder hacer concierto, hayan pagado la USBI o no la hayan pagado", aseveró.Con ello, destacó, se avanza aún más en la coordinación y organización preventiva de seguridad de los espectáculos y los asistentes a los mismos."Afortunadamente con esto la libramos, con esta medida mayor de prevención. La ley establece que deben contratar un seguro, tienen que tener su póliza de seguro, el sistema eléctrico, el gas, las cuestiones hidráulicas, todo. Y en eso también se tiene que aplicar el empresario con su programa específico que nos da y el área donde se haga el evento debe haber un programa interno de Protección Civil, que ahora también se lo vamos a exigir", precisó Sardiña Salgado.El funcionario municipal dijo que al ser la UV una institución autónoma, es a su Coordinación de Protección Civil a quien correspondía revisar que el escenario cumpliera con las medidas de seguridad necesarias."Yo no tuve nada que ver porque era la UV, estaba en instalaciones de una universidad autónoma. Entonces reitero que tienen que tener sus propios dictámenes, verificar si nosotros le entregamos el dictamen y decirles, pasen y a lo mejor ellos tienen que checar. La universidad tiene su propia área de Protección Civil, también ellos tienen que aplicarse, no nada más nosotros", abundó.Luis Sardiña comentó que la empresa presentó un programa para la realización del concierto, le dieron el formato para efectuar el pago del dictamen pero ya no regresaron por éste."Y el concierto de Gloria Trevi lo hizo su propia empresa, creo que ella fue la que trajo su equipo", puntualizó en la entrevista al apuntar que en los documentos que emite el área a su cargo, piden estar atentos a la climatología.Y es que expuso que tras su caída, se percataron que había partes que no estaban soldadas adecuadamente."Ese día cuando ellos estaban montando hubo un viento fuerte, eso fue lo que tumbó, yo fui al escenario y había placas que no estaban soldadas, se ve que no es un escenario nuevo, que no lo habían montado, no sé si era de ella o era alquilado", aseveró.