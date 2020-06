Sin el PAN, Alcalde suplente de Actopan recibe apoyo de agentes municipales y otros partidos

“Que se corra la voz, que Actopan se va a levantar y no se va a dejar”, expresaron Agentes municipales, líderes de colonias y representantes de diversos partidos políticos en esa demarcación, durante reunión donde otorgaron el respaldo y apoyo al alcalde suplente, José Alfredo López Carreto.



Este fin de semana en conocido hotel de Actopan, se congregaron representantes de las distintas comunidades con el Edil, para externar que no dejarán que el Congreso local continúe manipulando el Estado de Derecho en el Municipio.



Roque Romualdo Quiroz, excandidato a la Alcaldía por el Partido Nueva Alianza, fue el primero en hacer uso de la voz y expresó que aunque Acción Nacional hizo a un lado a López Carreto y no lo apoyó en su lucha, los ciudadanos de Actopan se unen y le otorgan todo su apoyo.



“No podemos permitir que vengan a pisotear la Ley en nuestro Municipio. Lo que están haciendo Eduardo Carranza (Regidor) y Mary López (diputada morenista), las autoridades, el Congreso, es burlarse de todos nosotros a toda costa y si nosotros como actopeños nos dejamos, cualquiera va venir a hacer un desmadre a nuestro Municipio”, expuso quien en la pasada elección fuera contrincante de Alfredo López en las urnas.



Ante ello, hizo el llamado a los diferentes líderes de Actopan, a estar juntos y fuertes para defender la decisión que emitieron en la pasada elección, “a costa de lo que sea, no nos vamos a dejar”, sostuvo.



Por otra parte, José Joaquín Vivas Enríquez, exdiputado local del PRD, aseguró que desde el momento del desafuero del alcalde José Paulino Domínguez Sánchez, el Congreso del Estado violó la Ley al no llamar al suplente para tomarle protesta.



“Desde ahí inicia la porquería del Congreso; nosotros siempre hemos luchado por la legalidad, en contra del sistema y hoy llega una Cuarta Transformación y lo primero que vemos es la violación a las leyes”.



A decir del exlegislador, se están enfrentado a un sistema como en la época del PRI en los años 40, “un caciquismo, hoy ese es el gobierno que tenemos y debemos enfrentarlo todos, sin ver quién es rojo, quién amarillo, verde o azul. Aquí ya todos somos un sólo hombre al lado de Alfredo Carreto”.



Sobre las declaraciones de los diputados morenistas sobre este caso que ha mantenido al Municipio prácticamente sin gobierno por 4 meses, dijo que son ignorantes y aberrantes, con total apoyo a un Regidor que no puede tomar funciones de Alcalde.



“Por eso, de continuar así, el día que se tenga que hacer una movilización para que tomen en cuenta la decisión del pueblo, ahí vamos a estar todos y cada uno de los actopenses. Vamos a demostrar que Actopan no se deja, que Actopan no está dormido”, advirtió.



También, definió como ilegal, que por imposición Eduardo Carranza esté al frente del Ayuntamiento y recordó que cuando fue Alcalde se cometieron muchas irregularidades durante su mandato.



“Ni que hubiera hecho un buen trabajo cuando fue Alcalde, como para que ahora salgan con un gobierno interino. ¿Quién no conoce el gobierno que hizo Paco Carranza en su época?; a todos nos gusta echarnos la copa, pero él todos los días estaba borracho. Desbarataron la maquinaria que tenían y en su momento lo vendieron. Hicieron lo que quisieron y como hoy (lo premian) con una presidencia”, lamentó Joaquín Vivas.



Después de la participación de los diferentes líderes de la región, en donde no estuvieron los representes estatales del Partido Acción Nacional, Alfredo López agradeció el apoyo de los presentes y fue claro al referir que continuarán con la lucha legal hasta que se haga justicia, ya que acusó que tanto en la Tesorería del Ayuntamiento, en la Contraloría y en la Dirección de Obras Públicas, hay gente que puso el mismo Congreso y desde ahí están operando con el ilegal Alcalde interino.



Ante ello, aseguró que a pesar de las amenazas e intimidaciones, no desistirá hasta que se cumpla la ley y la voluntad de los actopenses, por lo que continuará con el proceso por la vía legal y está seguro que pronto les asistirá la razón.