Sin empleo, 10 trabajadores tras desaparición del Seguro Popular, en Córdoba

Al menos 10 trabajadores del Seguro Popular del módulo único del Hospital General de Córdoba, quedaron desamparados tras la desaparición de la dependencia desde el pasado 31 de diciembre. Sabían que al ser de contrato pasarían al nuevo modelo que es el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) pero no fue así y ahora nadie sabe qué hará pues tampoco hay reglas de operación ni saben cuál será el funcionamiento.



Sin dar sus datos generales por temor a represalias, indican que se trata de gesteros médicos, personal de afiliación y otros colaboradores los que ya no están laborando en el módulo ubicado en el Hospital General de Córdoba.



"Nadie nos da la cara, no nos explican, no hay reglas de operación, la gente llega y nos pregunta pues hay mucha póliza vencida, pero así desapareció de un día para otro”, refieren.



En este módulo, había al día el registro de por lo menos 30 personas al día.



"La mayoría de escasos recursos pues si tuvieran dinero se iban a un particular, ni siquiera tendrían necesidad de llegar acá", señalaron.



Los ahora extrabajadores dijeron conocer que hay un decreto en cuyos transitorios contempla que todo el personal de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud habrá de formar parte del INSABI, sin embargo, en esta determinación no se contempló a los trabajadores del Seguro Popular en los Estados.