Sin espacio en panteones de Boca del Río; piden llevar difuntos a otros municipios

Los dos cementerios municipales de Boca del Río también están en su capacidad máxima y sólo pueden acceder a inhumaciones quienes tienen ya comprado un espacio en el camposanto; no hay lugar para nuevas sepulturas.



El director del DIF Municipal, Pedro Zamora Diez, explicó que tampoco se pueden realizar trámites para contratar derechos de bóvedas porque no hay nuevos espacios en el panteón de la cabecera municipal y tampoco en el de la congregación de San José Novillero.



"Las personas que tienen derechos de una bóveda y van a sepultar a un familiar pueden acceder al panteón. Hay espacio para las personas que cuentan con los derechos de las bóvedas pero no hay espacio disponible para contratar derechos en este momento, todas las bóvedas se encuentran contratadas o bien ocupadas", indicó.



Tras el cierre del Panteón Municipal de Veracruz para inhumaciones a foráneos, el funcionario detalló que debido a la falta de espacios que presentan, se recomienda a los deudos llevar a sus familiares a otros municipios.



"Si no cuentan con los derechos de una bóveda, se sugiere buscar algún cementerio alternativo en un lugar cercano, ya sea en Veracruz o Medellín".



Zamora Diez precisó que los cementerios están cerrados al público y sólo hay ingresos para inhumaciones y con aforo limitado a la familia para evitar riesgos de contagio por COVID-19.



Se permite el acceso, siempre y cuando se acaten las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades de salud.



"Los dos panteones municipales tanto el de la cabecera municipal como el de San José Novillero están parcialmente cerrados tratando de evitar la aglomeración de personas y se está dando acceso prácticamente a las personas que acuden a sepultar a algún familiar dentro de estos panteones solicitando que sean grupos no tan grandes", finalizó.