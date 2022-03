Sin estudio serio, Veracruz no debe permitir que le quiten agua

No existe un estudio serio que respalde el proyecto de extraer agua del río Pánuco para dotar del líquido a Nuevo León, afirmó el senador del PAN, Julen Rementería del Puerto, al asegurar que esto dejaría afectaciones en el abasto para la zona norte del Estado.Por ello, comentó que hasta que se demuestre que no habría impacto, el afluente debe defenderse y llamó al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, a hacerlo.“Es obligación del Gobernador defenderlo, tiene que defenderse el patrimonio hídrico de los veracruzanos”, dijo.Por ello, insistió en no permitir que el Gobierno de Nuevo León ponga en marcha este proyecto.“El problema es ese, ni siquiera han hecho un estudio serio, de entrada no puedes tocar el río Pánuco porque podría afectar a los veracruzanos, o va a afectar. ¿En dónde no lo afecta? Demuéstralo. ¿Dónde está el estudio que dice que no lo afecta? Mientras esto no se dé así, no debemos permitir que se desvíe el agua del río Pánuco y que se lo lleven a otro Estado”, dijo.El legislador advirtió que no pueden buscar resolverse el problema hídrico de un Estado afectando a otro y el río Pánuco es patrimonio de los veracruzanos, lo que debe continuar así.La prioridad debe ser suministrar agua de la región en donde está.“Estamos en un país, en una Federación y hay que apoyar a otros Estados. Ese río es patrimonio de los veracruzanos, del estado de Veracruz y después lo será del país pero primero debe cumplir con el beneficio de donde está, no pensemos en resolver la problemática de otro lugar, afectando”, dijo.