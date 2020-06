Sin examen de admisión, desconocen cómo se asignarán lugares en secundarias de Coatepec

El regidor octavo de Coatepec, Benjamín Sánchez Flores, señaló que Coatepec no tiene la misma cantidad de escuelas secundarias que primarias, por lo que hay incertidumbre en cómo la Secretaría de Educación asignará los lugares para los alumnos, toda vez que no habrá examen de admisión.



“Un tema que hace mucho ruido es que van a desaparecer los exámenes de admisión para secundaria, ¿cómo van a hacer para regular? ¿Quién va a tener derecho a entrar a una secundaria cuando Coatepec no tiene la misma cantidad de secundarias como las tiene en primarias?”, detalló.



El Edil encargado de la Comisión de Educación dijo que de acuerdo a información son temas que la SEV sigue analizando; no obstante, se estará a la espera de las disposiciones.



“Lo que sí es (un hecho es) que la Secretaría de Educación a nivel federal ha dictaminado que nadie regresa a actividades si el semáforo no se encuentra en verde, en caso de que se retomen las clases como se tiene programado; ellos siguen analizando cómo van a manejar este proceso. No se va a tener la capacidad para entrar, por eso platicaba el tema, para ver cómo va a ser esta regulación y comentaban que siguen trabajando en estos temas”, aseguró.



Asimismo, señaló que en su momento el Ayuntamiento coadyuvará con la dependencia estatal para sanitizar los planteles educativos, una vez que haya una programación por parte de la SEV.



“Como Ayuntamiento hemos apoyado con sanitizaciones de espacios públicos y no podemos dejar de lado a las escuelas pero tendremos que esperar la programación de la SEV y coordinarnos”, finalizó.