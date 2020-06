Sin explicaciones, Guardia Nacional canceló su instalación en Coatzacoalcos, critica Diputada

Tras la cancelación de la construcción de una base para la Guardia Nacional en Coatzacoalcos, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), Armando Carvallo Brañas, adelantó que se buscará retomar el proyecto de tal forma que no sea anulado.



Expuso que los empresarios esperan que esta situación ocurra debido a que hay una recesión económica a consecuencia de la contingencia y destacó que harán lo posible para que no se cancele.



"Quisiera yo pensar que es una situación temporal debido a toda la inversión que se está haciendo por la continencia pero ya estamos viendo para retomar y ver que no cancelen este el proyecto", dijo.



La noticia de la cancelación del proyecto se dio a conocer la semana pasada, cuando un documento que envío la Secretaría de la Defensa Nacional al Gobierno Municipal fue publicado, mas no porque las autoridades lo hayan comunicado a la población en general.



Por su parte, una de las gestoras de este cuartel, la diputada federal Tania Cruz Santos, informó que ya solicitó una explicación al respecto a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).



La Diputada externó que la decisión la tomó por sorpresa y ahora espera haya respuesta a su petición sobre la cancelación.



"Realmente es una noticia que me tiene preocupada y ocupada, porque estoy solicitando al propio Secretario de Seguridad Nacional que nos dé una explicación, por qué motivo o cuál es la razón por la que decidieron que ya no se asentarán aquí las instalaciones de la Guardia Nacional. Estoy esperando respuestas, ya hicimos contacto con el Subsecretario", finalizó.