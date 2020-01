Sin fecha para la rehabilitación del parque zoológico “Miguel Ángel de Quevedo”

No hay fecha para que el parque zoológico “Miguel Ángel de Quevedo” sea rehabilitado en su totalidad para que los animales que ahí habitan tengan espacios dignos, admitió el director de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Veracruz, José Ángel Capetillo Victoriano.



El funcionario municipal señaló que desde hace 20 años no se invierte en este recinto animal y si bien como Ayuntamiento tienen la intención de rehabilitar el espacio, aún se está analizando el proyecto.



“Está bajo el análisis de la Dirección de Obras Públicas el poder emitir el tema de la rehabilitación integral que se estima una remodelación completa con arriba de los 50 millones de pesos (…) hay varias propuestas, que se haga sólo un parque sin animales, que los animales sean reubicados a otras UMAS”, dijo.



Capetillo Victoriano mencionó que debido a la falta de inversión, en algunos espacios del zoológico hay hacinamiento de especies, sobre todo de aves.



Por otra parte, aclaró que no se han registrado muertes animales por maltrato o abandono.



Aclaró que en los dos años de administración municipal que llevan, han fallecido 92 especies por causas naturales o de enfermedad.



Criticó la falta de atención por parte de PROFEPA para invertir en el zoológico, además de que recordó que esta dependencia tiene 100 animales bajo resguardo en este sitio sin que dé "un solo peso" para su manutención.